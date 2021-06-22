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Главная Новости Звезды персона Американская модель plus size обнажилась и призвала любить свое тело
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Американская модель plus size обнажилась и призвала любить свое тело

Эшли Грэм хотела напомнить подписчикам, что они должны любить свое тело и наслаждаться жизнью в полной мере

сегодня, 18:11
Автор:

Корольова Аліна

Американская модель plus size обнажилась и призвала любить свое тело

Эшли Грэм. Фто: Instagram

Известная американская модель plus size Эшли Грэм опубликовала в своем Instagram фотографию собственного обнаженного тела, чтобы напомнить подписчикам, что они должны любить свою кожу.

"Поскольку погода становится теплее, я знаю, что многие люди борются с тем, чтобы носить меньше одежды и показывать больше кожи", — написала в начале своего поста Эшли.

Модель дополнила публикацию еще несколькими снимками женщин plus size, которые демонстрируют растяжки на коже, и добавила слова: "Красиво. Конец обсуждения".

Таким образом Эшли Грэм призвал людей искренне любить свое тело и не бояться показывать его.

"Я надеюсь, что эти фото красивых тел, на которых я отмечена, будут мотивировать вас любить вашу кожу", — написала модель в посте. — Верьте мне, когда я говорю, что ваше тело красивое, и я знаю, как это легко говорить себе ложь, что ты недостаточно хороша, недостаточно худая, недостаточно сексуальна, недостаточно безупречная, чтобы одевать майки и купальники, но на улице жарко, поэтому одевай", — добавила Грэм.

Американская модель plus size обнажилась и призвала любить свое тело - фото 2

Модель обратилась к подписчикам, чтобы они не позволяли различным мыслям мешать им получать удовольствие от жизни.

"Не позволяйте своему уму помешать вам наслаждаться жизнью в полной мере (и каждый день говорите себе "Я люблю тебя")", — отметила она.

Напомним, издание "Комментарии" писало, что известная артистка Настя Каменских похвасталась своей фигурой. На своей странице в Instagram певица опубликовала кадр, на котором принимает солнечные ванны в неоновом купальнике.

Также сайт сообщал, что 28-летняя американская певица Селена Гомес кардинально изменила свой имидж и украсила июльские выпуски австралийского и сингапурского Vogue. Для новых снимков Селена примерила яркие наряды от мировых брендов.


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Источник: https://people.com/
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