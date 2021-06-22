Американская модель plus size обнажилась и призвала любить свое тело

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Корольова Аліна
Эшли Грэм. Фто: Instagram
Известная американская модель plus size Эшли Грэм опубликовала в своем Instagram фотографию собственного обнаженного тела, чтобы напомнить подписчикам, что они должны любить свою кожу.
Модель дополнила публикацию еще несколькими снимками женщин plus size, которые демонстрируют растяжки на коже, и добавила слова: "Красиво. Конец обсуждения".
Таким образом Эшли Грэм призвал людей искренне любить свое тело и не бояться показывать его.
Модель обратилась к подписчикам, чтобы они не позволяли различным мыслям мешать им получать удовольствие от жизни.
Напомним, издание "Комментарии" писало, что известная артистка Настя Каменских похвасталась своей фигурой. На своей странице в Instagram певица опубликовала кадр, на котором принимает солнечные ванны в неоновом купальнике.
Также сайт сообщал, что 28-летняя американская певица Селена Гомес кардинально изменила свой имидж и украсила июльские выпуски австралийского и сингапурского Vogue. Для новых снимков Селена примерила яркие наряды от мировых брендов.
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