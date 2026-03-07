Репяхова больше не хочет детей от Павлика: Екатерина сделала шокирующее признание

Жена народного артиста Украины Виктора Павлика, блоггер и концертный директор Екатерина Репяхова, неожиданно призналась, что больше не хочет рожать второго ребенка от певца . Об этом она откровенно рассказала своим подписчикам в социальных сетях.

Жена Павлика сделала неожиданное признание: Репяхова больше не хочет рожать ребенка

По словам Репяховой, тема пополнения в семье в последнее время стала для нее слишком утомительной. Она призналась, что долгое время планировала беременность, следила за календарями и расчетами, однако в конце концов испытала эмоциональное истощение.

" Я очень устала от всех календарей и просчетов. Я удалила их и больше ничего не хочу планировать ", – поделилась блоггерша.

Екатерина также добавила, что пока полностью откладывает вопросы второго ребенка. По ее словам, она просто перегорела и сейчас не хочет возвращаться к этой теме.

Раньше жена артиста не скрывала, что мечтает о дочери. Она даже рассказывала, что хотела бы назвать девочку Стефанией. Но теперь, похоже, планы супругов временно изменились .

Напомним, Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились в мае 2020 года. Их отношения активно обсуждали из-за значительной разницы в возрасте между супругами.

В июне 2021 года у пары родился сын Михаил. Блоггерша регулярно делится подробностями жизни семьи в социальных сетях, рассказывая о воспитании ребенка и буднях семьи.

Несмотря на то, что ранее супруги не раз говорили о возможном пополнении, теперь Екатерина честно признается: сейчас она хочет сделать паузу и просто жить без постоянного планирования беременности .

Впрочем, поклонники пары предполагают, что это решение может быть только временным. В соцсетях подписчики активно поддерживают блоггер и советуют ей больше отдыхать и не давить на себя.

Сама Репяхова намекает, что пока хочет сосредоточиться на семье, воспитании сына и собственной жизни. И хотя тема второго ребенка пока отложена, шансы на пополнение в семье Павлика в будущем все же не исключаются .

Читайте на "Комментариях", что российская актриса Маша Машкова, ранее выступившая против вторжения РФ в Украину и переехавшая жить в США, теперь не удовлетворена действиями Трампа и выразила ненависть к диктаторам Мадуро, Хамени и Путина.