Репяхова більше не хоче дітей від Павліка: Катерина зробила шокуюче зізнання

Дружина народного артиста України Віктора Павліка, блогерка та концертна директорка Катерина Репяхова, несподівано зізналася, що більше не хоче народжувати другу дитину від співака. Про це вона відверто розповіла своїм підписникам у соціальних мережах.

Дружина Павліка зробила несподіване зізнання: Репяхова більше не хоче народжувати дитину

За словами Репяхової, тема поповнення у родині останнім часом стала для неї надто виснажливою. Вона зізналася, що довгий час планувала вагітність, стежила за календарями та розрахунками, однак зрештою відчула емоційне виснаження.

"Я дуже втомилася від усіх календарів і прорахунків. Я повидаляла їх і більше нічого не хочу планувати", – поділилася блогерка.

Катерина також додала, що поки що повністю відкладає питання другої дитини. За її словами, вона просто "перегоріла" і зараз не хоче повертатися до цієї теми.

Раніше дружина артиста не приховувала, що мріє про доньку. Вона навіть розповідала, що хотіла б назвати дівчинку Стефанією. Але тепер, схоже, плани подружжя тимчасово змінилися.

Нагадаємо, Віктор Павлік і Катерина Репяхова одружилися у травні 2020 року. Їхні стосунки активно обговорювали через значну різницю у віці між подружжям.

У червні 2021 року у пари народився син Михайло. Блогерка регулярно ділиться подробицями життя сім’ї у соціальних мережах, розповідаючи про виховання дитини та будні родини.

Попри те, що раніше подружжя неодноразово говорило про можливе поповнення, тепер Катерина чесно зізнається: зараз вона хоче зробити паузу і просто жити без постійного планування вагітності.

Втім шанувальники пари припускають, що це рішення може бути лише тимчасовим. У соцмережах підписники активно підтримують блогерку та радять їй більше відпочивати і не тиснути на себе.

Сама ж Репяхова натякає, що поки хоче зосередитися на сім’ї, вихованні сина та власному житті. І хоча тема другої дитини поки відкладена, шанси на поповнення у родині Павліка в майбутньому все ж не виключаються.

Читайте також в "Коментарях", що російська актриса Маша Машкова, яка раніше виступила проти вторгнення РФ в Україну та переїхала жити до США, тепер не задоволена діями Трампа та висловила ненависть до диктаторів Мадуро, Хамені та Путіна.