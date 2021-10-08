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Ретман Рок стал первым открытым геем на обложке Playboy

Рок показал фотографии и видеоролик с фотосессии для Playboy, где он позирует в корсете и колготках

сегодня, 03:00
Автор:

Ольга Чародий

23-летний филиппинский инфлюенсер Ретман Рок снялся для обложки Playboy в костюме зайца. Он стал первым открытым геем, попавший на обложку журнала. Об этом сообщили на странице Playboy в Instagram.

Ретман Рок стал первым открытым геем на обложке Playboy

Ретман Рок - фото из открытых источников

"О Брэтманом Рока надо узнать много", — отметили в издании, анонсируя его появление на обложке октябрьского номера.

Рок показал фотографии и видеоролик с фотосессии для Playboy, где он позирует в корсете, колготках, обуви на каблуках и в "ушках".

"Я зайчик, ага Playboy начинает жуткий сезон", — написал блогер.

Также он продемонстрировал фотографии в образе без корсета, но с длинными перчатками. Впервые человек появился один на обложке журнала в июле 2020 года. Это был пуэрто-риканский певец и рэпер Bad Bunny. Также на обложке Playboy уже появлялись актеры Эзре Миллер и Пол Радд. В прочем Рок стал первым открытым геем, который попал на обложку издания.

Напомним, украинская певица MARUV снялась для обложки российского Playboy в образе фехтовальщицы. Об этом певица сообщила в своем Instagram. Издание с 67-летней историей известно прежде всего своими фотографиями обнаженных и полуобнаженных моделей (Playmates). Кроме этого, в журнале публикуют интервью, короткие рассказы, музыкальные новости и тому подобное. К весне 2020 журнал выходил в печатном формате.  Однако в марте 2020 на официальном сайте журнала опубликовали открытое заявление о закрытии печатной версии в США и переход на цифровой формат. Такое решение объяснили тем, что переход будет соответствовать тому, чего хотят потребители. Впрочем печатные версии оставят для специальных выпусков, партнерских отношений и тому подобное. Журнал также выходит в свет в некоторых других странах, в частности, в России.





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Источник: https://www.instagram.com/p/CUsuoJ4PCbo/
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