Риз Уизерспун и Райан Филлипп воссоединились для празднования дня рождения сына

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Ольга Чародий
Голливудские актеры Риз Уизерспун и Райан Филлипп вместе отпраздновали день рождения их общего сына Дикона. Парню исполнилось 18 лет. Об этом бывшая пара сообщил в Instagram.
Риз Уизерспун - фото из открытытх источников
Филлипп и Уизерспун поделились фотографиями с празднования и написали несколько слов об имениннике.
"С 18-летием нашего замечательного, умного, талантливого и заботливого сына. Ты — настоящий свет в этом мире, и тебя любят все. Нам посчастливилось быть твоими мамой и папой. Люблю тебя", — написал Филлипп.
Актер также добавил, что они с Уизерспун выполнили свою родительскую миссию на отлично. Риз также поделилась фотографиями со дня рождения сына и трогательно его поздравила.
Именинник поблагодарил обоим родителям за поздравления и написал в комментариях, что любит их обоих.
Напомним, 45-летняя красотка, звезда фильмов "Блондинка в законе" и "Значит, война" Риз Уизерспун трогательно поздравила своего супруга Джима Тота с днем рождения и опубликовала с ним красивую фотографию. На своей странице в Instagram актриса написала, что ее муж очень страстный, любознательный и прекрасный. Риз перечислила любимые увлечения Джима и написала, что никто так не любит семью и друзей как он. Свою публикацию она дополнила романтическим снимком, на котором вместе с супругом видит на фоне морского пейзажа. Пара счастливо улыбается и обнимает друг друга.
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