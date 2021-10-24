Риз Уизерспун и Райан Филлипп воссоединились для празднования дня рождения сына

Голливудские актеры Риз Уизерспун и Райан Филлипп вместе отпраздновали день рождения их общего сына Дикона. Парню исполнилось 18 лет. Об этом бывшая пара сообщил в Instagram.

Риз Уизерспун - фото из открытытх источников

Филлипп и Уизерспун поделились фотографиями с празднования и написали несколько слов об имениннике.



"С 18-летием нашего замечательного, умного, талантливого и заботливого сына. Ты — настоящий свет в этом мире, и тебя любят все. Нам посчастливилось быть твоими мамой и папой. Люблю тебя", — написал Филлипп.





Актер также добавил, что они с Уизерспун выполнили свою родительскую миссию на отлично. Риз также поделилась фотографиями со дня рождения сына и трогательно его поздравила.





"Как это произошло?! Дикон 18?! Когда он продавал карточки с покемонами, пел песни Бруно Марса и играл в американского воина ниндзя на заднем дворе. Теперь он выше меня, готовит семейные стейки на мангале и создает собственную музыку со своими лучшими друзьями. Мое сердце переполняет гордость за этого юноши. С 18-летием Дикон! Я люблю тебя до месяца, вокруг Солнца и всех звезд ", — написала актриса.





Именинник поблагодарил обоим родителям за поздравления и написал в комментариях, что любит их обоих.





Напомним, 45-летняя красотка, звезда фильмов "Блондинка в законе" и "Значит, война" Риз Уизерспун трогательно поздравила своего супруга Джима Тота с днем рождения и опубликовала с ним красивую фотографию. На своей странице в Instagram актриса написала, что ее муж очень страстный, любознательный и прекрасный. Риз перечислила любимые увлечения Джима и написала, что никто так не любит семью и друзей как он. Свою публикацию она дополнила романтическим снимком, на котором вместе с супругом видит на фоне морского пейзажа. Пара счастливо улыбается и обнимает друг друга.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!