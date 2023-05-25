Россия подала в суд на Аллу Пугачеву: какая причина

Известная российская певица Алла Пугачева не с апреля 2021 не платила за аренду участка вблизи Москвы. Из-за задолженности перед государством Комитет по управлению имуществом обратился в суд. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Алла Пугачева. Фото из открытых источников

Алла Пугачева является владелицей трехэтажного дома площадью 800 квадратных метров, расположенного в подмосковном поселении Солнечногорска. Дом находится на лесном участке размером 70 соток, имеет свой причал на реке Истра.

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Как сообщают российские СМИ, в одном из московских судов появился иск Комитета по управлению имуществом от администрации округа Солнечногорск, адресованный Алле Пугачевой. От российской певицы требуют заплатить 44,5 тыс. рублей долга за аренду земельного участка за 21 месяц в период с 1 апреля 2021 года и до конца 2022 года. Кроме того, дополнительно начислена пеня в размене 6,7 тыс. рублей.

Таким образом, общий долг Аллы Пугачевой перед государством составляет чуть более 50 тыс. рублей.

В марте СМИ сообщали, что Пугачева в марте 2023 года подарила подмосковный участок и дом своему внуку Никите Преснякову.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская певица Алла Пугачева закрыла свой последний бизнес в России. После полномасштабного вторжения россиянка большую часть времени живет за пределами РФ и приезжала в страну несколько раз, чтобы решить свои бизнес-вопросы и продать недвижимость.

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