Российская группа 2000-х выехала из РФ и донатит на ВСУ

Популярная российская рэп-группа 2000-х "Каста", известная хитами "Вокруг шум", "Номерок", "На порядок выше", больше не хочет иметь ничего общего с РФ.

По данным росСМИ, у участника группы Антона Мишенина было ИП в сфере исполнительских искусств. Рэпер ликвидировал его накануне вслед за другими участниками: первым от ИП избавился Хамиль — в марте 2024-го, после него Шым в июле 2025-го, а в середине августа этого года от бизнеса избавился Влади.

После начала войны России с Украиной, "Каста" уехала за границу: Мишенин — в Турцию, Шым и Хамиль — в Португалию, Влади — на Кипр. Группа даёт концерты, часть вырученных средств донатит ВСУ, отмечают в росСМИ.

