Російська група 2000-х виїхала з РФ і донатить на ЗСУ

За даними росЗМІ, учасник групи Антона Мішеніна мав ІП у сфері виконавських мистецтв. Репер ліквідував його напередодні слідом за іншими учасниками: першим ІП позбувся Хаміль — у березні 2024-го, після нього Шим у липні 2025-го, а в середині серпня цього року бізнесу позбувся Владі.

Після початку війни Росії з Україною, "Каста" поїхала за кордон: Мішенін – до Туреччини, Шим та Хаміль – до Португалії, Владі – на Кіпр. Гурт дає концерти, частину виручених коштів донатить ЗСУ, зазначають у росЗМІ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що російський репер Macan практично таємно приїхав до військкомату Москви наприкінці листопада. У збірного пункту Москви зібралися десятки людей, але репера ніхто не побачив. Про це пише російський канал SHOT.

Один із призовників розповів, що музикант тихо проникнув до будівлі не з головного входу і вже оформлює документи. Спочатку за даними SHOT повідомлялося, що 23-річний Андрій Косолапов служитиме в центрі спецпризначення "Вітязь" — елітному спецназі Росгвардії. Але пізніше повідомили, що Macan братиме участь у охороні порядку у Московському регіоні, повідомили у Росгвардії. Репер пройде військову службу на заклик в окремій дивізії оперативного призначення ім. Ф. Еге. Дзержинського.