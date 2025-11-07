logo

Российский губернатор впал в истерику из-за танцев с Сердючкой: реакция Данилко шокирует
Российский губернатор впал в истерику из-за танцев с Сердючкой: реакция Данилко шокирует

Сердючка напугала путиниста больше, чем Вооруженные силы Украины

7 ноября 2025, 07:50 comments4282
Автор:
avatar

Клименко Елена

В российском Воронеже разгорелся курьезный инцидент, мгновенно ставший вирусным в соцсетях. Губернатор области Александр Гусев резко отреагировал на то, что местные жители танцевали под хиты Верки Сердючки, в частности, под песню "Гулянка", где звучит строка "еще не умерла Украина". Событие произошло возле популярного клуба "Жара".

Российский губернатор впал в истерику из-за танцев с Сердючкой: реакция Данилко шокирует

Фото: из открытых источников

Чиновник воспринял выступления танцоров как "угрозу" и устроил настоящую истерию, пригрозив "беседами" и участием в мобилизации.

"Сердючка – это фашизм. Она духовно разлагает Россию. После того как люди танцевали под эту музыку, мы не сможем выполнить план по контрактникам. Обещаю: клуб закроем, найдем танцоров и проведем беседы", — заявил Гусев в своей речи.

Ситуация приобрела еще большую абсурдность, когда один из танцоров записал якобы публичное извинение .

"Я включил непристойную музыку Сердючки. Больше такого не повторится" , – заявил он.

Этот инцидент мгновенно распространился в TikTok и попал к Андрею Данилко, автору Сердючки, с иронией репост видео с губернатором в Instagram с подписью: "Воронежский губернатор: Serduchka — бомба!". Пользователи сети разразились смехом, отмечая тонкую иронию артиста, а украинцы в очередной раз убедились в "мощности" Сердючки как культурного феномена.

Юмор ситуации подчеркивают комментарии пользователей: "Сердючка – наше тайное оружие", "Теперь танцуем, а не воюем", "Вот подгорает у тех, кто хочет остановить веселье".

Следует добавить, что губернатор Гусев находится под санкциями Украины, ЕС, США и Великобритании.

Как уже писали "Комментарии", покинувший страну в начале полномасштабного вторжения России украинский рэпер Потап активно развивает свою карьеру в США, где работает над новым музыкальным проектом под псевдонимом Slavic Balagan. Известно, что артист окончательно поселился за океаном и пытается укрепиться на международной сцене.   



