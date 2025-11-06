Скандальний Потап вкотре вразив цинічним вчинком під час війни в Україні: деталі

Український репер Потап, який залишив країну на початку повномасштабного вторгнення Росії, активно розвиває свою кар’єру у США, де працює над новим музичним проєктом під псевдонімом Slavic Balagan. Відомо, що артист остаточно оселився за океаном і намагається закріпитися на міжнародній сцені. На своїй сторінці у соцмережах він поділився подробицями нового етапу життя та роботи в Америці.

Фото: з відкритих джерел

За словами Потапа, сонячна Флорида та Майамі стали для нього справжнім домом.

"Сонце світить, вітер дме ідеально, а попереду – величезний обсяг захоплюючої роботи", – написав він, розповідаючи про розвиток свого міжнародного продюсерського агентства Mozgi International.

Агентство займається випуском музики та відеокліпів, а географія його діяльності продовжує розширюватися, охоплюючи нові ринки та аудиторії.

Потап зазначив, що Майамі вже сприймає як рідне місто, і поки що не планує повертатися в Україну. Однак його рішення залишити країну на фоні війни спричинило значне падіння популярності та репутації, оскільки частина шанувальників сприйняла від’їзд як зраду. Крім того, новий бізнес репера зазнає труднощів – нещодавно виникли проблеми через скандал з обманом, що також вплинуло на його імідж.

Незважаючи на це, Потап продовжує активно працювати над музичними проєктами та розвитком компанії на міжнародному ринку. Артист прагне розширити вплив Mozgi International, залучаючи нові таланти та інвестуючи у продюсерські проєкти, щоб закріпитися у США як незалежний та успішний музикант.

