Рудинский научил Сидни Свини говорить по-украински на съемках фильма Netflix

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Slava Kot
Украинский актер Александр Рудинский поделился неожиданными подробностями работы над фильмом "Гандам" (Gundam) от Netflix. Во время съемок он не только подружился с голливудскими актерами, но и научил нескольких из них говорить по-украински.
Александр Рудинский научил Сидни Суини говорить по-украински. Фото из открытых источников
Александр Рудинский в комментарии для проекта "Наедине с Гламуром" поделился деталями работы над фильмом "Гандам". По словам актера, атмосфера на площадке была настолько дружественной, что участники команды проводили время вместе и после завершения рабочего дня. Они посещали скалодромы, лазерные клубы, занимались спортом и поддерживали общение вне съемочного процесса.
Кроме того, Рудинский рассказал, что за два месяца съемок он научил голливудских актеров говорить по-украински несколько фраз, в частности Сидни Суини.
Еще одним интересным эпизодом стало сотрудничество с британским актером Джейсоном Айзексом, известным по роли Люциуса Малфоя во франшизе "Гарри Поттер". По словам Рудинского, Айзекс написал по-украински на сценарии слова "Слава Украине!", оставив автограф для благотворительного розыгрыша в поддержку украинских военных.
Каст фильма "Гандам"
Фильм "Гандам" станет новой экранизацией культовой японской франшизы о гигантских боевых роботах — меха. Netflix обещает оригинальную историю, в центре которой противостояние пилотов, представляющих Землю и космические колонии. Ожидается, что "Гандам" от Netflix выйдет в 2027 году.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сидни Суини вырезали из финальной версии фильма "Дьявол носит Prada 2".
Также "Комментарии" писали, что город Одесса появился в популярном аниме "Гандам: Реквием по мести" на Netflix.