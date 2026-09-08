Сальма Хайек эпатировала сеть откровенными снимками в день своего 60-летия

Пока большинство женщин с наступлением определенного возраста начинают задумываться о спокойном отдыхе и пенсии, всемирно известная актриса Сальма Хайек решила еще раз бросить вызов общественным стереотипам. Свой 60-летний юбилей, который открыла голливудская звезда 2 сентября, она отметила весьма смело — опубликовала серию обнаженных фотографий, сделанных во время отдыха на морском побережье. Звезда сопровождала эти эффектные кадры лаконичным подписью: "60 и благодарна".

Сальма Хайек

Внешний вид знаменитости традиционно вызвал волну восхищения среди поклонников, ведь Хайек демонстрирует невероятную форму, которая полностью нивелирует сухие цифры в ее паспорте. Сама звезда не скрывает, что ведет здоровый образ жизни, однако категорически отвергает утомительные тренировки или чрезмерные физические нагрузки.

"Да мне столько лет, но видите ли вы на моем теле хоть одну мышцу, потому что я нет", — в свое время с иронией и скромностью призналась мексикано-американская актриса, комментируя особенности своей природной генетики.

За свою почти сорокалетнюю карьеру в кинематографе Сальма Хайек получила статус одной из самых ярких и самых талантливых латиноамериканских актрис Голливуда. Мировую славу ей принесли культовые ленты середины 90-х годов, такие как боевик "Отчаянный" и вампирский триллер "От заката до рассвета" . Главным же триумфом в ее профессиональной жизни стала биографическая драма "Фрида" (2002), где Сальма не только блестяще сыграла легендарную художницу Фриду Кало, но и выступила продюсером фильма. Эта роль принесла ей историческую номинацию на премию Оскар за лучшую женскую роль. Впоследствии звезда закрепила успех участием в популярных проектах типа комедии "Одноклассники", драмы "Дом Гуччи" и супергеройского экшена Marvel "Вечные".

В частной сфере юбилярша также демонстрирует полную гармонию и стабильность. Она уже много лет состоит в счастливом браке с французским миллиардером и генеральным директором люксового конгломерата Kering Франсуа-Анри Пино . Супруги вместе воспитывают общую дочь Валентину Палому , которая родилась, когда актрисе было 40 лет. Кроме того, Сальма поддерживает очень теплые и дружеские отношения с тремя детьми мужа от его предыдущих браков, а недавно звезда даже впервые примерила на себя статус бабушки после рождения маленького внука Франсуа в семье ее пасынка.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что известная американская актриса и звезда культового сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория поделилась со своими подписчиками в Instagram яркими снимками из летнего отпуска. Знаменитость проводит время на побережье в кругу самых близких людей – мужа, сына и близких друзей.