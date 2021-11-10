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Сальма Хайек рассказала, что в ее доме живут привидения

Актриса уточнила, что сама не видела призраков, а вот ее дочь Валентина их видела дважды

сегодня, 03:45
Автор:

Ольга Чародий
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Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек рассказала, как пыталась выгнать привидений из своего дома. Об этом говорилось во время шоу Эллен Дедженерес. Хайек призналась, что в их доме в Лондоне есть привидения. В особняке само по себе может начать играть пианино, включаться и выключаться свет, открываться и закрываться двери и окна. Актриса уточнила, что сама не видела призраков, а вот ее дочь Валентина их видела дважды. Другие работники особняка подтверждают, что тоже своими глазами видели привидений.

Сальма Хайек рассказала, что в ее доме живут привидения

Сальма Хайек - фото из открытых источников

Несмотря на свое недоверие, Сальма решила вызвать медиума. Он ей рассказал, что всего в доме живут более 20 привидений. Ему удалось их изгнать, но не всех. Медиум заявил, что привидения живут в доме дольше, чем семья Хайек, и потому имеют право оставаться здесь. Кроме того, он заверил звезду, что они безвредны.

Напомним, Сальма Хайек пришла на премьеру киноленты совместно с дочерью Валентиной. Об этом сообщает американский мультимедийный портал Just Jared. Сальма Хайек и ее четырнадцатилетняя дочь Валентина пришли вдвоем на премьеру фильма "Вечные" от студии Marvel. Премьера киноленты состоялась в театре "Dolby Theatre", что в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Последний раз они публично появлялись три года назад, когда девочке было 11 лет. Отец Валентины и человек Сальмы Хайек Франсуа-Анри Пино владеет холдингом Kering который охватывает бренды Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Alexander McQueen и другие). Он также является генеральным директором компании.

Ранее раскрыла секрет крепкого брака с французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино. Известно, что Сальма Хайек стала женой миллиардера в 2009 году и вместе с ним воспитывает дочь Валентину.





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