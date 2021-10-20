Сальма Хайек с дочкой пришли на кинопремьеру

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек пришла на премьеру киноленты совместно с дочерью Валентиной.

Об этом сообщает американский мультимедийный портал Just Jared. Сальма Хайек и ее четырнадцатилетняя дочь Валентина пришли вдвоем на премьеру фильма "Вечные" от студии Marvel. Премьера киноленты состоялась в театре "Dolby Theatre", что в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Сальма Хайек - фото из открытых источников





Последний раз они публично появлялись три года назад, когда девочке было 11 лет. Отец Валентины и человек Сальмы Хайек Франсуа-Анри Пино владеет холдингом Kering который охватывает бренды Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Alexander McQueen и другие). Он также является генеральным директором компании.





Напомним, 54-летняя популярная актриса, звезда фильмов "Бандитки" и "Гламурные боссы" Сальма Хайек раскрыла секрет крепкого брака с французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино. Известно, что Сальма Хайек стала женой миллиардера в 2009 году и вместе с ним воспитывает дочь Валентину. В недавнем интервью знаменитость рассказала, что им с мужем на протяжение 12 лет удается сохранять в браке идиллию, а все потому, что проблемы они решают общими усилиями. Звезда "Бандиток" отметила, что лучше тратить время на решение проблемы в семье, чем доказывать друг другу, кто виноват в этом. По словам актрисы, нужно вкладывать свою энергию в то, чтобы найти компромисс и выход из сложной ситуации вместо того, чтобы искать виновных и отговорки. Также Сальма призналась, что между ней и Франсуа-Анри Пино не существует каких-то недосказанностей и обид друг на друга.

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