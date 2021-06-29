Сальма Хайек раскрыла секрет крепкого брака с миллиардером

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Светлана Шкурупий
54-летняя
популярная актриса, звезда фильмов "Бандитки" и "Гламурные боссы" Сальма Хайек
раскрыла секрет крепкого брака с французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино.
Сальма Хайек (фото из открытых источников)
Известно,
что Сальма Хайек стала женой миллиардера в 2009 году и вместе с ним воспитывает
дочь Валентину. В недавнем интервью знаменитость рассказала, что им с мужем на
протяжение 12 лет удается сохранять в браке идиллию, а все потому, что проблемы они решают общими усилиями.
Звезда
"Бандиток" отметила, что лучше тратить время на решение проблемы в семье, чем
доказывать друг другу, кто виноват в этом. По словам актрисы, нужно вкладывать
свою энергию в то, чтобы найти компромисс и выход из сложной ситуации, вместо
того, чтобы искать виновных и отговорки.
Также
Сальма призналась, что между ней и Франсуа-Анри Пино не существует каких-то
недосказанностей и обид друг на друга.
Отметим,
что 14 февраля 2009 года актриса Сальма Хайек и ее возлюбленный зарегистрировали
брак в мэрии 6-го округа Парижа, а 25 апреля того же года пара провела
церемонию бракосочетания повторно в старинном оперном театре Ла Фениче в
Венеции.
Напомним,
Сальма Хайек ответила на обвинения в пластических операциях и рассказала,
почему ее грудь действительно увеличилась. За словами актрисы, это естественный
процесс, вызванный набором веса, беременностью, кормлением и менопаузой.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что 51-летняя британская актриса, звезда
фильмов "Побочный эффект" и "Зорро" Кэтрин Зета-Джонс
рассказала о том, как им с Майклом Дугласом удалось прожить в счастливом браке уже 20 лет.
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