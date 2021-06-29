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Главная Новости Звезды персона Сальма Хайек раскрыла секрет крепкого брака с миллиардером
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Сальма Хайек раскрыла секрет крепкого брака с миллиардером

Актриса Сальма Хайек рассказала, как ей удается на протяжение 12 лет сохранять любовь и идиллию в своем браке

сегодня, 15:55
Автор:

Светлана Шкурупий

54-летняя популярная актриса, звезда фильмов "Бандитки" и "Гламурные боссы" Сальма Хайек раскрыла секрет крепкого брака с французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино.

Сальма Хайек раскрыла секрет крепкого брака с миллиардером

Сальма Хайек (фото из открытых источников)

Известно, что Сальма Хайек стала женой миллиардера в 2009 году и вместе с ним воспитывает дочь Валентину. В недавнем интервью знаменитость рассказала, что им с мужем на протяжение 12 лет удается сохранять в браке идиллию, а все потому, что проблемы они решают общими усилиями.

Звезда "Бандиток" отметила, что лучше тратить время на решение проблемы в семье, чем доказывать друг другу, кто виноват в этом. По словам актрисы, нужно вкладывать свою энергию в то, чтобы найти компромисс и выход из сложной ситуации, вместо того, чтобы искать виновных и отговорки.

Также Сальма призналась, что между ней и Франсуа-Анри Пино не существует каких-то недосказанностей и обид друг на друга.

Отметим, что 14 февраля 2009 года актриса Сальма Хайек и ее возлюбленный зарегистрировали брак в мэрии 6-го округа Парижа, а 25 апреля того же года пара провела церемонию бракосочетания повторно в старинном оперном театре Ла Фениче в Венеции.

Напомним, Сальма Хайек ответила на обвинения в пластических операциях и рассказала, почему ее грудь действительно увеличилась. За словами актрисы, это естественный процесс, вызванный набором веса, беременностью, кормлением и менопаузой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 51-летняя британская актриса, звезда фильмов "Побочный эффект" и "Зорро" Кэтрин Зета-Джонс рассказала о том, как им с Майклом Дугласом удалось прожить в счастливом браке уже 20 лет.


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Источник: https://www.popcornnews.ru/news/schastlivy-12-let-salma-hayek-raskryla-sekret-krepkogo-braka-s-milliarderom_id272341_a103
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