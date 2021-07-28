Самая красивая девушка мира взбудоражила архивными фото в бикини

Модель Белла Хадид, которую в прошлом году в сети назвали самой красивой девушкой мира, продолжает восхищать сторонников своей красотой. На этот раз звезда похвасталась идеальной фигурой в купальнике. 24-летняя американская модель Белла Хадид активно работает не только над собственной карьерой, но и находит время для своего профиля в соцсети Instagram, где у нее более 43 миллиона поклонников. И это неудивительно, ведь девушка регулярно делится кадрами из своих будней, фотосессий и светских мероприятий.

Белла Хадид (фото из открытых источников)





Недавно девушка решила опубликовать еще весенние воспоминания, потому показала серию снимков на пляже, сделанных в апреле. И фанаты уже сошлись во мнении, что эта красавица всегда готова к пляжному сезону. К тому же, отсутствие фотошопа и естественная красота Беллы вряд ли могут кого-то оставить равнодушным.









Напомним, Белла Хадид взбудоражила фанатов селфи в ярком летнем и открытом образе. Эта девушка умеет подчеркивать свою фигуру в любом наряде. 24-летняя американская модель Белла Хадид активно работает не только над собственной карьерой, но и находит время для своего профиля в социальной сети Instagram, где у нее более 43 миллиона поклонников. Это неудивительно, ведь девушка регулярно в социальной сети делится кадрами из своих будней, фотосессий и светских мероприятий.

Сейчас она наслаждается летними днями и делится своими необычными образами. Не исключением стали и свежие селфи, на которых Белла позирует в свободных штанах и экстравагантном розовом топе на голое тело. Трудно не заметить стройную фигуру модели, ведь Хадид всегда в форме и готова сиять не только с подиумов.

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