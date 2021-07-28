logo
Русский Українська

BTC/USD

39406.94

ETH/USD

2298.33

LTC/USD

134.61

USD/UAH

27.00

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Самая красивая девушка мира взбудоражила архивными фото в бикини
commentss НОВОСТИ Все новости

Самая красивая девушка мира взбудоражила архивными фото в бикини

Недавно девушка решила опубликовать еще весенние воспоминания, потому показала серию снимков на пляже

сегодня, 01:42
Автор:

Ольга Чародий

Модель Белла Хадид, которую в прошлом году в сети назвали самой красивой девушкой мира, продолжает восхищать сторонников своей красотой. На этот раз звезда похвасталась идеальной фигурой в купальнике. 24-летняя американская модель Белла Хадид активно работает не только над собственной карьерой, но и находит время для своего профиля в соцсети Instagram, где у нее более 43 миллиона поклонников. И это неудивительно, ведь девушка регулярно делится кадрами из своих будней, фотосессий и светских мероприятий.

Самая красивая девушка мира взбудоражила архивными фото в бикини

Белла Хадид (фото из открытых источников)

Самая красивая девушка мира взбудоражила архивными фото в бикини - фото 2

Недавно девушка решила опубликовать еще весенние воспоминания, потому показала серию снимков на пляже, сделанных в апреле. И фанаты уже сошлись во мнении, что эта красавица всегда готова к пляжному сезону. К тому же, отсутствие фотошопа и естественная красота Беллы вряд ли могут кого-то оставить равнодушным.

Самая красивая девушка мира взбудоражила архивными фото в бикини - фото 3


Напомним, Белла Хадид взбудоражила фанатов селфи в ярком летнем и открытом образе. Эта девушка умеет подчеркивать свою фигуру в любом наряде. 24-летняя американская модель Белла Хадид активно работает не только над собственной карьерой, но и находит время для своего профиля в социальной сети Instagram, где у нее более 43 миллиона поклонников. Это неудивительно, ведь девушка регулярно в социальной сети делится кадрами из своих будней, фотосессий и светских мероприятий.

Сейчас она наслаждается летними днями и делится своими необычными образами. Не исключением стали и свежие селфи, на которых Белла позирует в свободных штанах и экстравагантном розовом топе на голое тело. Трудно не заметить стройную фигуру модели, ведь Хадид всегда в форме и готова сиять не только с подиумов.




 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ