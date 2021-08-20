Сексуальная Деми Роуз, которая обожает сниматься голой, поразила очередными смелыми фото

Раскованная модель Деми Роуз, которую еще называют британской Кардашян, не устает делать все новые и новые откровенные фото. Звезда сети снова свела с ума своих подписчиков очередными горячими снимками. Так, Деми Роуз опубликовала в Instagram новую серию соблазнительных фото, на которых позирует в крошечных бикини, которые едва прикрывают ее интимные места, или совсем без белья.

Деми Роуз (фото из открытых источников)

Как известно, знаменитость уже много месяцев находится на испанском острове Ибица и регулярно публикует пикантный контент. На днях 26-летняя звезда примерила несколько купальников с ее новой коллекции для бренда Pretty Little Thing, а также снялась обнаженной, прикрыв грудь книгой.







А в крайнем заметке Роуз выложила фото в красном бикини, которое состояло из нескольких тоненьких полосок ткани, которые едва ли не смогли прикрыть ее пышные формы.





Напомним, Деми Роуз продолжает очаровывать поклонников своей красотой. На этот раз красавица сравнила себя с откровенной Рапунцель, ведь у девушки тоже очень красивые и длинные волосы. 26-летняя британская фотомодель и блогер Деми Роуз активно ведет свой профиль в социальной сети Инстаграм, где имеет настоящую армию поклонников в виде 17 миллионов подписчиков. Хотя красавица и не имеет типичной для моделей фигуры, но регулярно получает комплименты относительно своих роскошных форм. К тому же, девушку привыкли сравнивать с Селеной Гомес и даже Ким Кардашян. А пикантные кадры являются "вишенкой на торте", что подтверждают и свежие снимки модели.

Сейчас девушка на отдыхе, поэтому наслаждается летом сполна. Недавно Деми похвасталась эффектной фигурой в легком прозрачном платье. Глубокое декольте, распущенные волосы и прекрасный фон — эти кадры мало кого оставили равнодушным.





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