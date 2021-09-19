Сексуальная Деми Роуз восхитила новыми фото почти без одежды: 18+

Известная фотомодель Деми Роуз не прекращает радовать любителей яркими фото из своих будней. А еще девушка регулярно показывает, что красота не связана с "модельными" параметрами, и новые фото — не исключение.

26-летняя британская блогера и модель Деми Роуз немало свободного времени посвящает своей странице в Инстаграм, где имеет более 17 миллионов фанатов. Все потому, что девушка с далеко не обычными параметрами для моделей разрушает стереотипы. Она регулярно публикует довольно пикантный контент, а фанаты сравнивают ее с курьезной Ким Кардашян, передает Радио MAXIMUM.

Деми Роуз (фото из открытых источников)







Сейчас Деми наслаждается теплой погодой в Италии, поэтому и фото с отдыха соответствующие. На свежих кадрах красавица позирует только в крошечном корсете, что подчеркивает ее аппетитные формы. Бонусом является и прекрасный вид с заливом, который открывается прямо с балкона.





Напомним, 24-летняя американская модель Белла Хадид активно работает не только над собственной карьерой, но и находит время для своего профиля в соцсети Instagram, где у нее более 43 миллиона поклонников. И это неудивительно, ведь девушка регулярно делится кадрами из своих будней, фотосессий и светских мероприятий. Недавно красавица опубликовала серию прошлогодних снимков, на которых позирует только в фиалковой белье. Минимум макияжа и неожиданное признание, что ее лицо каждую ночь кровоточило, пока она спала.



Многие мировые конкурсы красоты неоднократно подтверждали, что украинки – одни из самых красивых девушек планеты. Украинки занимают первые места также и на спортивных соревнованиях. Так, радостное известие пришло из испанского города Санта-Сусанна. Украинка Оксана Бригидир стала чемпионкой мира среди профессионалов в самой популярной женской дисциплине – фитнес-бикини.





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