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Главная Новости Звезды шоубизнес Сексуальная Деми Роуз восхитила новыми фото почти без одежды: 18+
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Сексуальная Деми Роуз восхитила новыми фото почти без одежды: 18+

Сейчас Деми Роуз наслаждается теплой погодой в Италии

сегодня, 21:07
Автор:

Ольга Чародий

Известная фотомодель Деми Роуз не прекращает радовать любителей яркими фото из своих будней. А еще девушка регулярно показывает, что красота не связана с "модельными" параметрами, и новые фото — не исключение.
26-летняя британская блогера и модель Деми Роуз немало свободного времени посвящает своей странице в Инстаграм, где имеет более 17 миллионов фанатов. Все потому, что девушка с далеко не обычными параметрами для моделей разрушает стереотипы. Она регулярно публикует довольно пикантный контент, а фанаты сравнивают ее с курьезной Ким Кардашян, передает Радио MAXIMUM.

Сексуальная Деми Роуз восхитила новыми фото почти без одежды: 18+

Деми Роуз (фото из открытых источников)

Сексуальная Деми Роуз восхитила новыми фото почти без одежды: 18+ - фото 2

 
Сейчас Деми наслаждается теплой погодой в Италии, поэтому и фото с отдыха соответствующие. На свежих кадрах красавица позирует только в крошечном корсете, что подчеркивает ее аппетитные формы. Бонусом является и прекрасный вид с заливом, который открывается прямо с балкона.

Сексуальная Деми Роуз восхитила новыми фото почти без одежды: 18+ - фото 3

Напомним, 24-летняя американская модель Белла Хадид активно работает не только над собственной карьерой, но и находит время для своего профиля в соцсети Instagram, где у нее более 43 миллиона поклонников. И это неудивительно, ведь девушка регулярно делится кадрами из своих будней, фотосессий и светских мероприятий. Недавно красавица опубликовала серию прошлогодних снимков, на которых позирует только в фиалковой белье. Минимум макияжа и неожиданное признание, что ее лицо каждую ночь кровоточило, пока она спала.

Многие мировые конкурсы красоты неоднократно подтверждали, что украинки – одни из самых красивых  девушек  планеты. Украинки  занимают первые места также и на спортивных соревнованиях. Так,  радостное известие пришло из испанского города Санта-Сусанна. Украинка Оксана Бригидир стала чемпионкой мира среди профессионалов в самой популярной женской дисциплине – фитнес-бикини.


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Источник: https://mixnews.lv/
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