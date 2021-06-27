Сергей Бабкин признался, почему изменял супруге с проститутками

Музыкант Сергей Бабкин рассказал, почему и с кем изменял своей супруге Снежане в первые три года их совместной жизни. Так, украинский артист Сергей Бабкин продолжает эпатировать своих поклонников рассказали о себе. Недавно артист решил признаться, что практиковал измену в начале своих отношений. Жена простила его и сейчас их брак – один из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе.

Сергей Бабкин (фото из открытых источников)

"Тогда был и алкоголизм, все было. Я себя не сдерживал ни в женщинах, ни в алкоголе. Это инерция той жизни, поезд, который еще гнал. Тот демон, что во мне есть, говорил: "Подожди, какой стоп?! Нет! Поехали дали, мы еще гоним", – рассказал Сергей Бабкин в интервью для "Светской жизни".

Все те женщины, с которыми спал Сергей Бабкин, были проститутками. По словам артиста, тогда их услуги стоили 50-500 долларов за час.

На вопрос, зачем ему секс за деньги, когда его брак только начался, Бабкин ответил: "Это сложно понять. Я — нелогичный тип. Логику искать у меня не надо".

Весной Снежана Бабкина дала интервью, в котором первой публично рассказала об изменах мужа. После этого она столкнулась с хейтом в социальных сетях, но посоветовала обидчикам следить за своей жизнью.

Как мы сообщали ранее, Сергей Бабкин поделился с поклонниками свежим снимком, на котором предстал в новом образе. Артист сделал короткую стрижку. Так, в кадре, который Сергей Бабкин опубликовал в Instagram, певец позировал сидя в кресле на отдыхе в Турции. Артист Бабкин предстал перед подписчиками в черной легкой рубашке, брюках с ярким принтом и стильных солнцезащитных очках.

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