Сергей Бабкин признался, почему изменял супруге с проститутками

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Ольга Чародий
Музыкант Сергей Бабкин рассказал, почему и с кем изменял
своей супруге Снежане в первые три года их совместной жизни. Так, украинский
артист Сергей Бабкин продолжает
эпатировать своих поклонников
рассказали о себе. Недавно артист решил признаться, что практиковал измену в
начале своих отношений. Жена простила
его и сейчас их брак – один из самых крепких в отечественном
шоу-бизнесе.
Сергей Бабкин (фото из открытых источников)
Все те женщины, с которыми спал Сергей Бабкин, были
проститутками. По словам артиста, тогда их услуги стоили 50-500 долларов за
час.
На вопрос, зачем ему секс за деньги, когда его брак только
начался, Бабкин ответил: "Это сложно понять. Я — нелогичный тип. Логику
искать у меня не надо".
Весной Снежана Бабкина дала интервью, в котором первой публично рассказала об изменах мужа. После этого она столкнулась с хейтом в социальных сетях, но посоветовала обидчикам следить за своей жизнью.
Как мы сообщали ранее, Сергей Бабкин поделился с поклонниками свежим снимком, на котором предстал в новом образе. Артист сделал короткую стрижку. Так, в кадре, который Сергей Бабкин опубликовал в Instagram, певец позировал сидя в кресле на отдыхе в Турции. Артист Бабкин предстал перед подписчиками в черной легкой рубашке, брюках с ярким принтом и стильных солнцезащитных очках.
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