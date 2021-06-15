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Сергей Бабкин удивил Сеть кардинальной сменой имиджа

Пользователям сети очень понравился новый образ знаменитости

сегодня, 02:18
Автор:

Ольга Чародий

Известный украинский певец Сергей Бабкин поделился с поклонниками свежим снимком, на котором предстал в новом образе. Артист сделал короткую стрижку.

Сергей Бабкин удивил Сеть кардинальной сменой имиджа

Сергей Бабкин (фото из открытых источников)

Так, в кадре, который Сергей Бабкин опубликовал в Instagram, певец позировал сидя в кресле на отдыхе в Турции. Артист Бабкин предстал перед подписчиками в черной легкой рубашке, брюках с ярким принтом и стильных солнцезащитных очках.

"Хочешь изменить жизнь — измени жизнь! Стрижка здесь ни при чем. Изменение стрижки — это лишь изменение стрижки", — подписал снимок Бабкин.

Пользователям сети очень понравился новый образ знаменитости. Многие оставили приятные комментарии под фото.

Как сообщали ранее 42-летний украинский артист Сергей Бабкин, у которого недавно обнаружили редкое заболевание глаз и  он летал за  границу  делать операцию, прокомментировал слова супруги Снежаны о его многочисленных изменах. Артист рассказал, что ситуация с изменами изменила их жизнь и разделила ее на "До" и "После". Сергей Бабкин отметил, что они с возлюбленной нашли силы, чтобы заглянуть глубоко внутрь проблемы и у них получилось ее развязать. Также артист анонсировал выход своей новой песни "Вона знає", которая будет посвящена этой истории. Многие поклонники поблагодарили артиста за откровение и отметили, чтобы он берег свою супругу, потому что не каждая сможет простить измену. "

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Сергей Бабкин рассказал о том, что спасти и сохранить брак со Снежаной ему помог загадочный "хозяин", который жил вместе с ними в квартире.


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Источник: https://www.instagram.com/babkin_official/?utm_source=ig_embed
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