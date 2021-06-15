Сергей Бабкин удивил Сеть кардинальной сменой имиджа

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Ольга Чародий
Известный украинский певец Сергей Бабкин поделился с
поклонниками свежим снимком, на котором предстал в новом образе. Артист сделал
короткую стрижку.
Сергей Бабкин (фото из открытых источников)
Так, в кадре, который Сергей Бабкин опубликовал в Instagram,
певец позировал сидя в кресле на отдыхе в Турции. Артист Бабкин предстал перед
подписчиками в черной легкой рубашке, брюках с ярким принтом и стильных
солнцезащитных очках.
Пользователям сети очень понравился новый образ знаменитости. Многие оставили приятные комментарии под фото.
Как сообщали ранее 42-летний украинский артист Сергей Бабкин, у которого недавно обнаружили редкое заболевание глаз и он летал за границу делать операцию, прокомментировал слова супруги Снежаны о его многочисленных изменах. Артист рассказал, что ситуация с изменами изменила их жизнь и разделила ее на "До" и "После". Сергей Бабкин отметил, что они с возлюбленной нашли силы, чтобы заглянуть глубоко внутрь проблемы и у них получилось ее развязать. Также артист анонсировал выход своей новой песни "Вона знає", которая будет посвящена этой истории. Многие поклонники поблагодарили артиста за откровение и отметили, чтобы он берег свою супругу, потому что не каждая сможет простить измену. "Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Сергей Бабкин рассказал о том, что спасти и сохранить брак со Снежаной ему помог загадочный "хозяин", который жил вместе с ними в квартире.
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