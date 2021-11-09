Сестра Ротару заявила, что ожидает возвращения Крыма в Украину

Сестра Софии Ротару Аурика сделала признание, которое вызвало гнев в России. Певица заявила, что она ожидает, когда Крым вернется в Украину. В пылу обсуждений в соцсети дошло до того, что певицу даже захотели лишить почетного звания. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "УНИАН".

Аурика Ротару. Фото из открытых источников

Началось все с того, что Аурика Ротару в интервью DOROTYE подтвердила информацию, что у ее родной сестры Софии Ротару в Крыму действительно роскошное имение, но она не была у нее в гостях с 2012 года. По словам Аурики Ротару, ее сестра последний раз была в Крыму очень двно.

Ротару отметила, что гостиница и имение закрыты, они не функционируют. Семья ждет возвращения Крыма в Украину, чтобы поехать в Крым, чтобы все снова начало работать.

После такого откровения, возмущения появились не только в соцсети. Свое слово сказали и те, кто на хорошем счету в Кремле, постоянно озвучивают кремлевские тезисы. В частности, высказался продюсер Иосиф Пригожин. Он заявил, что Аурика Ротару слукавила, мол она не договорила, что вместе с сестрой не посещает Крым, потому что боятся негативных оценок после этого со стороны официального Киева.

Один из представителей оккупационных властей так называемый "глава комитета парламента по культуре и вопросам охраны культурного наследия" Николай Волков предложил наказать Ротару за подобные публичные высказывания, лишив Ротару звания почетной крымчанки. Волков объяснил свои слова тем, что Ротару добилась всех титулов и званий только благодаря своему творчеству, которым объединяла народны, стирала границы между странами. Теперь же по таким заявлениям становится понятно, что былой любви к Крыму у Ротару не осталось. Мысли совсем о другом.

От самой Ротару на такие критические заявления реакции пока не появилось.

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