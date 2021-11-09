logo

BTC/USD

67079.70

ETH/USD

4807.69

LTC/USD

265.72

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес Сестра Ротару заявила, что ожидает возвращения Крыма в Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Сестра Ротару заявила, что ожидает возвращения Крыма в Украину

На негативную оценку оккупации Крыма последовала агрессивная реакция

сегодня, 16:15
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Сестра Софии Ротару Аурика сделала признание, которое вызвало гнев в России. Певица заявила, что она ожидает, когда Крым вернется в Украину. В пылу обсуждений в соцсети дошло до того, что певицу даже захотели лишить почетного звания. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "УНИАН".

Сестра Ротару заявила, что ожидает возвращения Крыма в Украину

Аурика Ротару. Фото из открытых источников

Началось все с того, что Аурика Ротару в интервью DOROTYE подтвердила информацию, что у ее родной сестры Софии Ротару в Крыму действительно роскошное имение, но она не была у нее в гостях с 2012 года. По словам Аурики Ротару, ее сестра последний раз была в Крыму очень двно.

Ротару отметила, что гостиница и имение закрыты, они не функционируют. Семья ждет возвращения Крыма в Украину, чтобы поехать в Крым, чтобы все снова начало работать.

После такого откровения, возмущения появились не только в соцсети. Свое слово сказали и те, кто на хорошем счету в Кремле, постоянно озвучивают кремлевские тезисы. В частности, высказался продюсер Иосиф Пригожин. Он заявил, что Аурика Ротару слукавила, мол она не договорила, что вместе с сестрой не посещает Крым, потому что боятся негативных оценок после этого со стороны официального Киева.

Один из представителей оккупационных властей так называемый "глава комитета парламента по культуре и вопросам охраны культурного наследия" Николай Волков предложил наказать Ротару за подобные публичные высказывания, лишив Ротару звания почетной крымчанки. Волков объяснил свои слова тем, что Ротару добилась всех титулов и званий только благодаря своему творчеству, которым объединяла народны, стирала границы между странами. Теперь же по таким заявлениям становится понятно, что былой любви к Крыму у Ротару не осталось. Мысли совсем о другом.

От самой Ротару на такие критические заявления реакции пока не появилось.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленскому не помешало выступление на "Новой волне": София Ротару – легенда Украины.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/lite/stars/sestra-rotaru-sdelala-neozhidannoe-zayavlenie-o-kryme-okkupanty-v-yarosti-video-11603836.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!