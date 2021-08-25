Зеленскому не помешало выступление на «Новой волне»: София Ротару – легенда Украины

Певица, народная артистка Украины и Герой Украины София Евдокименко-Ротару удостоилась звания "Национальная легенда Украины". Это звание исполнительница получила из рук главы государства Владимира Зеленского, несмотря на то, что несколькими днями ранее София Михайловна "зажгла" на "Новой волне" в Сочи. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает сайт "Tabloid".

София Ротару Фото: сайт Офиса президента

По случаю 30-летия со Дня Независимости Украины президент Зеленский решил инициировать новое звание "Национальная легенда Украины", которым удостоить лучших украинских актеров, певцов, спортсменов. Так в одном ряду с Иваном Марчуком, Юрием Рыбчинским, Олегом Блохиным и другими известными украинцами оказалась София Ротару. Все бы ничего, если бы не несколько моментов, которые обращают на себя внимание. В частности, то, что София Ротару постоянно в центре внимание в России, она по-прежнему очень и очень востребована, имеет много концертов, большинство из которых проходят под предводительством Кремля. За пару дней до того, как получить высокую награду из рук Владимира Зеленского София Ротару стала одной из участниц фестиваля "Новая волна" в российском Сочи.

София Ротару сама не афишировала свое выступление в Сочи. За нее это сделал известный российский исполнитель Филипп Киркоров, выложивший немало снимков с коллегой по сцене у себя на страничке в соцсети.

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