Знаменитые близнецы Мэри-Кейт и Эшли Олсен, которым сейчас 39 лет, появились в новой фотосессии для бренда Louis Vuitton. На опубликованных кадрах звезды смотрятся "picture perfect", позируя в изысканных украшениях и одежде сдержанного стиля.

Сестры Олсен стали лицами Louis Vuitton, но сеть не оценила образ: звезд сравнивают с Голлумом

Несмотря на то, что сестры демонстрируют идеальную схожесть друг с другом, фанаты заметили кардинальные изменения в их виде. Пользователи сети отмечают, что актрисы "совсем похожи друг на друга, но не похожи на тех, что были ранее". Одним из наиболее обсуждаемых элементов образа стало полное отсутствие бровей у звезд во время съемки.

Как это часто бывает, пользователи социальных сетей оказались "достаточно жестокими критиками". Необычный бьюти-образ близняшек спровоцировал шквал насмешливых комментариев и мемов. В частности, радикальное решение скрыть брови привело к тому, что подписчики уже сравнили их с Голлумом из фильма "Властелин колец".

Несмотря на неоднозначную реакцию публики, сёстры продолжают оставаться иконами стиля, продвигая смелые и нетипичные эстетические решения в коллаборациях с мировыми модными домами.

