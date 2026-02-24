logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес Сестры Олсен стали лицами Louis Vuitton, но сеть не оценила образ: звезд сравнивают с Голлумом
commentss НОВОСТИ Все новости

Сестры Олсен стали лицами Louis Vuitton, но сеть не оценила образ: звезд сравнивают с Голлумом

«Совершенно не похожи на бывших себя»: 39-летние Мэри-Кейт и Эшли Олсен удивили изменением имиджа в фотосессии без бровей

24 февраля 2026, 21:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Знаменитые близнецы Мэри-Кейт и Эшли Олсен, которым сейчас 39 лет, появились в новой фотосессии для бренда Louis Vuitton. На опубликованных кадрах звезды смотрятся "picture perfect", позируя в изысканных украшениях и одежде сдержанного стиля.

Сестры Олсен стали лицами Louis Vuitton, но сеть не оценила образ: звезд сравнивают с Голлумом

Сестры Олсен стали лицами Louis Vuitton, но сеть не оценила образ: звезд сравнивают с Голлумом

Несмотря на то, что сестры демонстрируют идеальную схожесть друг с другом, фанаты заметили кардинальные изменения в их виде. Пользователи сети отмечают, что актрисы "совсем похожи друг на друга, но не похожи на тех, что были ранее". Одним из наиболее обсуждаемых элементов образа стало полное отсутствие бровей у звезд во время съемки.

Сестры Олсен стали лицами Louis Vuitton, но сеть не оценила образ: звезд сравнивают с Голлумом - фото 2

Как это часто бывает, пользователи социальных сетей оказались "достаточно жестокими критиками". Необычный бьюти-образ близняшек спровоцировал шквал насмешливых комментариев и мемов. В частности, радикальное решение скрыть брови привело к тому, что подписчики уже сравнили их с Голлумом из фильма "Властелин колец".

Несмотря на неоднозначную реакцию публики, сёстры продолжают оставаться иконами стиля, продвигая смелые и нетипичные эстетические решения в коллаборациях с мировыми модными домами.

Сестры Олсен стали лицами Louis Vuitton, но сеть не оценила образ: звезд сравнивают с Голлумом - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинский актер театра, кино и дубляжа Михаил Жонин поделился позицией российского актера Никиты Панфилова, с которым семь лет работал на съемочной площадке сериала Пес. В интервью Алине Доротюк Жонин рассказал об их разговоре после начала полномасштабного вторжения.

По словам Михаила, он решил лично позвонить коллеге, чтобы узнать его мнение о событиях в Украине. Когда Жонин сообщил, что над его домом летают российские ракеты, Панфилов посоветовал не вмешиваться в эту тему, назвав ее "политикой". Такая реакция возмутила украинского актера – он выразил собеседнику свою позицию и завершил разговор.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости