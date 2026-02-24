Знамениті близнючки Мері-Кейт та Ешлі Олсен, яким зараз 39 років, з'явилися у новій фотосесії для бренду Louis Vuitton. На опублікованих кадрах зірки виглядають "picture perfect", позуючи у вишуканих прикрасах та одязі стриманого стилю.

Сестри Олсен стали обличчями Louis Vuitton, але мережа не оцінила образ: зірок порівнюють із Голлумом

Попри те, що сестри демонструють ідеальну схожість одна з одною, фанати помітили кардинальні зміни у їхньому вигляді. Користувачі мережі зазначають, що акторки "зовсім схожі одна на одну, але не схожі на тих, які були раніше". Одним із найбільш обговорюваних елементів образу стала повна відсутність брів у зірок під час зйомки.

Як це часто буває, користувачі соціальних мереж виявилися "досить жорстокими критиками". Незвичний б’юті-образ близнючок спровокував шквал глузливих коментарів та мемів. Зокрема, радикальне рішення приховати брови призвело до того, що підписники "вже порівняли їх з Голлумом з фільму "Володар перснів"".

Попри неоднозначну реакцію публіки, сестри продовжують залишатися іконами стилю, просуваючи сміливі та нетипові естетичні рішення в колабораціях зі світовими модними будинками.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що український актор театру, кіно та дубляжу Михайло Жонін поділився позицією російського актора Нікіти Панфілова, з яким сім років працював на знімальному майданчику серіалу Пес. В інтерв’ю Аліні Доротюк Жонін розповів про їхню розмову після початку повномасштабного вторгнення.

За словами Михайла, він вирішив особисто зателефонувати колезі, щоб дізнатися його думку щодо подій в Україні. Коли Жонін повідомив, що над його будинком літають російські ракети, Панфілов порадив не втручатися в цю тему, назвавши її "політикою". Така реакція обурила українського актора — він висловив співрозмовнику свою позицію та завершив розмову.