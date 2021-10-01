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Шакира рассказала, как на нее напали дикие кабаны

Знаменитость не показала фото "нападающих", но продемонстрировала грязную сумку, которую затем удалось найти

сегодня, 02:15
Автор:

Ольга Чародий

Певица Шакира рассказала историю о том, как в парке Барселоны (Испания) на нее напали два диких кабана. Они вырвали из ее рук сумку, в которой был телефон, и убежали в лес. Об этом сообщает ВВС. Знаменитость не показала фото "нападающих", но продемонстрировала грязную сумку, которую затем удалось найти.

Шакира рассказала, как на нее напали дикие кабаны

Шакира - фото из открытых источников


"Только посмотрите, два диких кабана напали на меня в парке ... Теперь сумка вот в каком состоянии", — рассказала певица.

Чтобы доказать, что говорит правду, она обратилась к своему сыну:


"Милане, расскажи, как твоя мама боролась с кабаном".


Это не первый случай, когда дикие кабаны нападают на людей в Испании. В 2016 году таких случаев было зарегистрировано почти 1,2 тысячи таких случаев.


Напомним, Шакира может оказаться за решеткой. Суд Испании нашел доказательства того, что музыкантка укрывалась от налогов и задолжала 14,5 млн евро государству. Об этом информирует издание Up to brain. На протяжении последних трех лет длятся судебные разбирательства по делу исполнительницы Шакиры. Сторона обвинения уверена, что 44-летняя певица не выплачивала налоги в Испании, несмотря на наличие налогового резиденства.  Во время слушания прокуратура заявила, что Шакира перестала платить налоги в Испании в период с 2012 по 2014 год. Между тем, певица заявила, что в то время она жила на Багамах и не была жительницей Испании, а всего несколько раз приезжала в страну. Однако в ответ на это прокуратура утверждала, что у них есть достаточные основания для того, чтобы посадить звезду в тюрьму за уклонение от уплаты налогов.  Известно, что Шакира планирует обжаловать приговор в суде Барселоны. Согласно отчетам, певица уже выплатила Испанскому налоговому агентству около 20 миллионов долларов. В коллективе Шакиры рассказали, что исполнительница также имеет свидетельство о постоянном проживании на Багамах.




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Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-58747464
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