Певица Шакира может оказаться в тюрьме: что произошло

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Мокрик Анастасия
Известная колумбийская певица и сонграйтер Шакира может оказаться за решеткой. Суд Испании нашел доказательства того, что музыкантка укрывалась от налогов и задолжала 14,5 млн евро государству. Об этом информирует издание Up to brain.
Певица Шакира - фото: из открытых источников
На протяжении последних трех лет длятся судебные разбирательства по делу исполнительницы Шакиры. Сторона обвинения уверена, что 44-летняя певица не выплачивала налоги в Испании, несмотря на наличие налогового резиденства.
Во время слушания прокуратура заявила, что Шакира перестала платить налоги в Испании в период с 2012 по 2014 год. Между тем, певица заявила, что в то время она жила на Багамах и не была жительницей Испании, и всего несколько раз приезжала в страну. Однако в ответ на это прокуратура утверждала, что у них есть достаточные основания для того, чтобы посадить звезду в тюрьму за уклонение от уплаты налогов.
Известно, что Шакира планирует обжаловать приговор в суде Барселоны. Согласно отчетам, певица уже выплатила Испанскому налоговому агентству около 20 миллионов долларов. В коллективе Шакиры рассказали, что исполнительница также имеет свидетельство о постоянном проживании на Багамах.
Певица обвиняется в шести преступлениях, связанных с неуплатой налогов. Если ее вину будет доказана, ей грозит тюремное заключение.
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