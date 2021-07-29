Певица Шакира может оказаться в тюрьме: что произошло

Известная колумбийская певица и сонграйтер Шакира может оказаться за решеткой. Суд Испании нашел доказательства того, что музыкантка укрывалась от налогов и задолжала 14,5 млн евро государству. Об этом информирует издание Up to brain.

Певица Шакира - фото: из открытых источников

На протяжении последних трех лет длятся судебные разбирательства по делу исполнительницы Шакиры. Сторона обвинения уверена, что 44-летняя певица не выплачивала налоги в Испании, несмотря на наличие налогового резиденства.

Во время слушания прокуратура заявила, что Шакира перестала платить налоги в Испании в период с 2012 по 2014 год. Между тем, певица заявила, что в то время она жила на Багамах и не была жительницей Испании, и всего несколько раз приезжала в страну. Однако в ответ на это прокуратура утверждала, что у них есть достаточные основания для того, чтобы посадить звезду в тюрьму за уклонение от уплаты налогов.

Известно, что Шакира планирует обжаловать приговор в суде Барселоны. Согласно отчетам, певица уже выплатила Испанскому налоговому агентству около 20 миллионов долларов. В коллективе Шакиры рассказали, что исполнительница также имеет свидетельство о постоянном проживании на Багамах.

Певица обвиняется в шести преступлениях, связанных с неуплатой налогов. Если ее вину будет доказана, ей грозит тюремное заключение.

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