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Главная Новости Звезды шоубизнес Шэрон Стоун примерила платье, которое носила 9 лет назад
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Шэрон Стоун примерила платье, которое носила 9 лет назад

Публикация так поразила фолловеров звезды, они осыпали ее комплиментами и отметили шикарный внешний вид Стоун

сегодня, 02:08
Автор:

Ольга Чародий

Американская актриса, звезда "Основного инстинкта" Шэрон Стоун поделилась снимком, на котором позировала в длинном платье от бренда Valentino. В таком же образе звезда появлялась на торжественном мероприятии в 2012 году.

Шэрон Стоун примерила платье, которое носила 9 лет назад

Шэрон Стоун (фото из открытых источников)

В своем Инстаграм Шэрон опубликовала снимок, на котором она стоит на веранде в любимом винтажном наряде от Valentino. На фото актриса позирует босиком и без макияжа в красивом золотом платье, которое было надето также на презентации Macy's Passport Glamorama в 2012 году.

Публикация так поразила фолловеров звезды, они осыпали ее комплиментами и отметили шикарный внешний вид Стоун. "Прекрасная", "Красота!", "Вечно молодая", — пишут пользователи сети в комментариях.

"Я выбрала свой любимый винтажный кутюр Valentino в честь дня рождения дизайнера", — лаконично подписала кадр звезда.

Свой образ Стоун подчеркнула собранными волосами, минимальным количеством макияжа и замечательной улыбкой на лице. Она позировала на балконе босиком.

Как сообщали ранее 63-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун продолжает удивлять откровенными историями о своей жизни. В своей книге "The Beauty of Living Twice" она рассказала, как пластический хирург увеличил ей грудь без ее согласия.

Звезда фильма "Основной инстинкт" вспомнила о том, как 20 лет назад перенесла операцию по удалению доброкачественных опухолей, которые, по ее словам, были огромные, больше, чем одна ее грудь. Затем Шэрон пережила еще одну операцию по реконструкции своих молочных желез. Актриса рассказала, что, когда проснулась от наркоза, то обнаружила, что пластический хирург поставил ей большие грудные импланты, увеличив ее грудь минимум на размер.


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Источник: https://www.instagram.com/sharonstone/?hl=ru
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