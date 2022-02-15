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Шоу Холостяк 12 изменит правила и удивит зрителей: подробности

32-летний бизнесмен Алекс Топольский будет искать свою любовь

15 февраля 2022, 22:45
Автор:

Лиля Воробьева
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Уже незадолго, 4 марта на СТБ состоится новый сезон романтического весеннего шоу — Холостяк 12. У телезрителей и со всех уголков Украины будет возможность наблюдать, как свою избранницу будет выбирать 32-летний бизнесмен Алекс Топольский, который смог построить собственное дело в Соединенных Штатах. Неожиданные сюрпризы ожидают зрителей уже во время первого выпуска. На шоу стартуют новые правила и кардинальными будут решения, которые будет принимать завидный жених Украины. Об этом и других новациях информирует РБК-Украина.

Шоу Холостяк 12 изменит правила и удивит зрителей: подробности

Алекс Топольский и Григорий Решетник (фото: пресс-служба СТБ)

Начнется действо с формата "первой вечеринки". На нем холостяк познакомится со всеми участницами. Но его решения будут удивлять, ведь они будут казаться рискованными и нестандартными.

От Алекса все участницы получат первые подарки, казавшиеся им хорошим сюрпризом.

А потом каждую из них ждет тщательная проверка. Для этого, уже во время первой вечеринки завидный жених будет делать попытки заглянуть в их обычную жизнь. Под какими записями они известны в телефонной книге. Так же интересную информацию можно найти полистав страницы претенденток на сердце холостяка в социальных сетях. Девушки об этом и не подозревают. И потому не каждая из них пройдет испытание проверкой на правдивость.

Розы, что дарят красивым участницам, в 12 сезоне будут не только красные. Но и будут представлять их девушкам желтого, розового и белого цвета. Что будут означать новые цвета, ведь организаторы выбрали их неспроста. Об этом подробнее – в выпусках телешоу.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что  екс-"холостяк" Макс Михайлюк показал, как подросла его дочь.


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Источник: https://styler.rbc.ua/ukr/teleshou/takogo-delal-nikto-holostyak-12-kardinalno-1644936021.html
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