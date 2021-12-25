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Шварценеггер подарил бездомным 25 домов на Рождество

Актер лично приехал проверить объекты и познакомиться с хозяевами

сегодня, 17:01
Автор:

Ольга Чародий
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Американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер посетил дома, построенные на его средства для бездомных ветеранов. Об этом он написал на странице в Instagram. Актер лично приехал проверить объекты и познакомиться с хозяевами.

Шварценеггер подарил бездомным 25 домов на Рождество

Арнольд Шварценеггер - фото из открытых источников

“25 домов, которые я пожертвовал беспризорным ветеранам, были построены здесь, в Лос-Анджелесе. Было прекрасно провести время с нашими героями и поздравить их в новых домах", — говорится в сообщении.

По подсчетам Департамента жилищного строительства и городского развития Соединенных Штатов на 2020 год, в стране живет более 37 тысяч беспризорных ветеранов. Среди причин потери жилья указывается инвалидность по физическому или ментальному заболеванию (например, распространенное среди военных посттравматическое стрессовое расстройство), злоупотребление наркотиками и алкоголизм (также часто на фоне психических расстройств), безработица, отсутствие недорогого жилья и низкие социальные выплаты после окончания военной службы.

Напомним, 73-летний американский актер, звезда фильмов "Терминатор" и "Неудержимые" Арнольд Шварценеггер  и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер попал под прицел папарацци во время своей поездки на автомобиле. "Железный Арни" был за рулем, а на пассажирском сидении сидела его возлюбленная — физиотерапевт Хизер Миллиган, с которой он в отношениях с 2013 года. Вместе они уже более восьми лет. 

Актер был в кепке, солнцезащитных очках и темной футболке. Образ Хизер разглядеть не удалось, но волосы она собрала в хвост, а на глаза надела стильные солнцезащитные очки. На фото возлюбленные выглядят по-настоящему счастливыми и улыбаются, позируя для снимков в раритетном автомобиле.



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Источник: https://www.instagram.com/p/CX2AXu-vzpN/?utm_source=ig_web_copy_link
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