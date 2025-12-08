"Все в соцсетях сумасшедшие", – сказала Суини в видео, имея в виду критиков, сравнивающих ее сейчас с фотографиями ее младшего возраста. Звезда также пообещала первой "позвонить" своей коллеге по сериалу "Горничная" Аманде Сейфрид, если она когда-нибудь передумает по поводу косметических процедур. Об этом пишет журнал People.

Сидни Суини сделала опровержение слухов о своей внешности

Голливудская актриса Сидни Суини раз и навсегда прекращает слухи о пластической хирургии — и есть послание для тех, кто анализирует ее внешность на протяжении многих лет.

Появляясь вместе со своей коллегой по фильму "Горничная" Амандой Сейфрид в новом интервью для Allure, 28-летняя Суини имела возможность выбрать "слух о красоте", который она хотела бы опровергнуть. Звезда сериала "Эйфория" решила опровергнуть любые спекуляции о том, что она "что-то с собой делала".

"Давайте развенчаем их все. Я имею в виду, что я никогда ничего с собой не делала", – сказала Суини в видео, добавив: "Я так боюсь игл, вы не представляете".

Актриса фильма "Кто угодно, кроме тебя", которая начала сниматься еще ребенком, затем обратилась к людям в социальных сетях, которые сравнивали ее фотографии помладше и более новые снимки.

"Нельзя сравнивать мою фотографию с 12 лет с фотографией из 26, где есть профессиональный макияж и освещение! Конечно, я буду выглядеть иначе", – сказала Суини.

"Все в соцсетях сумасшедшие", – добавила она.

Тем временем 40-летняя Сейфрид рассказала своей коллеге по съемочной площадке, что некоторые косметические процедуры могут быть "действительно эффективными, когда становишься старше".

"Когда ты это сделаешь...", — сказала звезда "Злых девушек", когда Суини перебила ее, чтобы пообещать: "Я тебе позвоню".

В другом интервью журналу Variety Суини сказала: "Я никогда ничего не делала. Я совершенно боюсь иголок. Никаких татуировок. Ничего. Я собираюсь стареть с достоинством".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что голливудский актер Джесси Айзенберг всегда был большим донором крови, но теперь он выводит свою благотворительность на новый уровень, пожертвовав одну из своих почек незнакомцу.