Скандал с Поляковой продолжается: певице жестко отказали в ее прихотях

В "Общественном" отреагировали на требования певицы Оли Поляковой изменить правила Национального отбора на "Евровидение", угрожая в случае отказа судебными исками.

Фото: из открытых источников

Язык подтвердил, что получил официальное заявление от артистки 16 октября. Полякова требует изменить регламент отбора, однако не конкретизирует, какие именно поправки она предлагает. В "Общественном" объяснили, что внесение изменений после начала официального отбора, стартовавшего 3 сентября, невозможно.

"Правила отбора разработаны на основе многолетнего опыта проведения конкурса и направлены на обеспечение качественной организации отбора и представления Украины на Евровидении", — говорится в заявлении вещателя.

Несмотря на отсутствие четких требований Поляковой, предполагается, что их претензия связана с ее выступлениями в России после марта 2014 года. "Общественное" ясно заявило, что условие об отсутствии в биографии участников выступлений в России после этой даты, а также в Беларуси после 24 февраля 2022 года, останется без изменений.

"За 11 лет некоторые люди могли изменить свое видение начала войны, но для нас дата начала конфликта неизменна и не подлежит корректировке из-за личных обстоятельств", — отметили в "Общественном", отметив важность поддержки украинской армии и культуры.

Напомним, что ранее Оля Полякова заявила о намерении участвовать в "Евровидении" и угрожала судом в случае отказа от изменения правил. Это заявление вызвало острую реакцию продюсера Игоря Кондратюка.

Как уже писали "Комментарии", украинская исполнительница Анастасия Приходько, известная своим участием в Евровидении-2009 под флагом России, недавно попала в публичный конфликт на своей странице в Instagram. Во время спора она перешла на русский язык и ответила на обвинения в "сиденье на двух стульях" достаточно резко.