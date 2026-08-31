Скандальный Потап нагло оправдал общение на русском во время войны: что заявил

Украинский рэпер Потап отреагировал на волну критики, возникшую после его совместного с Настей Каменских видео об использовании русского языка во время полномасштабной войны. Артист решил объяснить свою позицию и подчеркнул, что язык общения, по его мнению, не является показателем отношения человека к Украине.

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В последнее время Потап и NK оказались в центре очередного скандала из-за высказываний о языковом вопросе. В соцсетях их позицию подвергли резкой критике, после чего Каменских дала собственные объяснения, а впоследствии к дискуссии присоединился и рэпер.

Потап заявил, что владеет несколькими языками и использует их в зависимости от страны, аудитории и конкретного проекта. По его словам, он общается на украинском, русском, английском и испанском, а также создает многоязычную музыку.

"Пишем музыку на разных языках, создаем разные проекты для разных стран и аудиторий. Я поддерживаю всех, кто в Киеве, в Украине", — написал Потап.

Артист также обратился к находящимся под российскими обстрелами украинцам, заявив о своей поддержке. В то же время, он высказал мнение, что его и аудиторию в Украине якобы пытаются разделить.

Отдельно рэпер прокомментировал претензии по использованию русского. Потап настаивает, что знание и использование разных языков не означает отказа от украинской идентичности или культуры.

"Для меня знание языков никогда не было отказом от своей страны или культуры. Напротив. Чем больше ты знаешь — тем больше людей можешь услышать, понять", — объяснил артист.

Скандал разворачивается на фоне другой дискуссии вокруг Потапа. Ранее стало известно об инициативе лишить его звания "Заслуженный артист Украины".

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что известные украинские исполнители Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских, несмотря на официальный растор своего брака, решили снова выступать на одной сцене. Популярный ранее музыкальный коллектив "Потап и Настя" официально объявил о возобновлении совместной творческой деятельности.