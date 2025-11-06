logo

Скандальный Потап в очередной раз поразил циничный поступок во время войны в Украине: детали
НОВОСТИ

Скандальный Потап в очередной раз поразил циничный поступок во время войны в Украине: детали

Уже несколько лет артист проживает за границей без намека на возвращение домой

6 ноября 2025, 09:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украинский рэпер Потап, покинувший страну в начале полномасштабного вторжения России, активно развивает свою карьеру в США, где работает над новым музыкальным проектом под псевдонимом Slavic Balagan. Известно, что артист окончательно поселился за океаном и пытается укрепиться на международной сцене. На своей странице в соцсетях он поделился подробностями нового этапа жизни и работы в Америке.

Скандальный Потап в очередной раз поразил циничный поступок во время войны в Украине: детали

Фото: из открытых источников

По словам Потапа, солнечная Флорида и Майами стали для него настоящим домом.

"Солнце светит, ветер дует идеально, а впереди – огромный объем увлекательной работы", – написал он, рассказывая о развитии своего международного продюсерского агентства Mozgi International.

Агентство занимается выпуском музыки и видеоклипов, а география его деятельности продолжает расширяться, включая новые рынки и аудитории.

Потап отметил, что Майами уже воспринимает как родной город и пока не планирует возвращаться в Украину. Однако его решение покинуть страну на фоне войны повлекло за собой значительное падение популярности и репутации, поскольку часть поклонников восприняла отъезд как измену. Кроме того, новый бизнес рэпера испытывает трудности – недавно возникли проблемы из-за скандала с обманом, что также повлияло на его имидж.

Несмотря на это Потап продолжает активно работать над музыкальными проектами и развитием компании на международном рынке. Артист стремится расширить влияние Mozgi International, привлекая новые таланты и инвестируя в продюсерские проекты, чтобы закрепиться в США как независимый и успешный музыкант.  

Как уже писали "Комментарии", певица Оля Полякова поделилась своими планами, если правила Национального отбора на "Евровидение" останутся без изменений. Певица объяснила, почему ее участие в конкурсе настолько важно, и как она планирует бороться за эту возможность.



