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Скарлетт Йоханссон во второй раз стала мамой

О беременности актрисы стало известно накануне премьеры фильма "Черная вдова"

сегодня, 00:26
Автор:

Ольга Чародий

Популярная голливудская актриса, звезда многих американских  блокбастеров Скарлетт Йоханссон  недавно  родила мальчика. У актрисы есть еще старший ребенок. Радостной  новостью  о  рождении ребенка рассказал  отец ребенка комик и сценарист Колин Жост.

Скарлетт Йоханссон во второй раз стала мамой

Скарлетт Йоханссон - фото из открытых источников

"Да, да, у нас есть ребенок. Его зовут Космо и мы очень любим его", — написал муж Йоханссон.

Стоит отметить, что о беременности актрисы стало известно накануне премьеры фильма "Черная вдова" в прошлом месяце. Но звезда отказывалась комментировать новости о своем интересном положении. Буквально накануне родов Колин Жост подтвердил, что его  любимая женщина ждет ребенка.

Напомним, Скарлетт Йоханссон подала судебный иск против американской кинокомпании Disney. Согласно информации CNN, популярная актриса обвинила киностудию в нарушении контракта. В исковых документах указано, что часть гонорара Скарлетт Йоханссон приходится на часть выручки от кассовых сборов в кинотеатрах на фильм "Черная вдова", в котором она сыграла главную роль. Но кинокомпания на своем стриминговом сервисе запустила онлайн-показы супергеройского фильма, где зрители за просмотр платят 30 долларов. Однако выручку от премьерного онлайн-стриминга актриса не получает.  В кинокомпании Disney уже ответили на судебный иск Скарлетт Йоханссон, отметив, что считают его "необоснованным", поскольку студия выполнила все условия контракта.

К слову, художественный фильм "Черная вдова" уже собрал в кинопрокате 320 миллионов долларов. В первый день домашнего проката он заработал 39,5 миллиона. Кинолента стала пятым самым кассовым проектом 2021 года. В основном боевик получил положительные отзывы критиков, которые похвалили ленту за актерскую игру (в особенности, Скарлетт Йоханссон и Флоренс Пью) и экшен-сцены.



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Источник: https://www.instagram.com/p/CSuiWHxlah-/?utm_source=ig_embed&ig_rid=2d0feb17-47c2-4c6c-852f-16c2bf32fb66
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