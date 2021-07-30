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Почему Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney

Известная актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на кинокомпанию Disney из-за нарушений контракта

сегодня, 16:45
Автор:

Светлана Шкурупий

36-летняя голливудская красотка, звезда фильмов "Мстители" Скарлетт Йоханссон подала судебный иск против американской кинокомпании Disney.

Почему Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney

Скарлетт Йоханссон / Фото: instagram.com/scarlettjohanssonworld

Согласно информации CNN, популярная актриса обвинила киностудию в нарушении контракта. В исковых документах указано, что часть гонорара Скарлетт Йоханссон приходится на часть выручки от кассовых сборов в кинотеатрах на фильм "Черная вдова", в котором она сыграла главную роль. Но кинокомпания на своем стриминговом сервисе запустила онлайн-показы супергеройского фильма, где зрители за просмотр платят 30 долларов. Однако, выручку от премьерного онлайн-стриминга актриса не получает. 

В кинокомпании Disney уже ответили на судебный иск Скарлетт Йоханссон, отметив, что считает его "необоснованным", поскольку студия выполнила все условия контракта.

К слову, художественный фильм "Черная вдова" уже собрал в кинопрокате 320 миллионов долларов. В первый день домашнего проката он заработал 39,5 миллиона. Кинолента стала 5-й самым кассовым проектом 2021 года. В основном, боевик получил положительные отзывы критиков, которые похвалили ленту за актерскую игру (в особенности, Скарлетт Йоханссон и Флоренс Пью) и экшен-сцены.

Напомним, что в сети ходят слухи о том, что 36-летняя голливудская красотка, звезда фильмов "Черная вдова" и "Мстители" Скарлетт Йоханссон готовится снова стать мамой. Знаменитость пока эту информацию никак не комментирует.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на 25-летнюю британскую знаменитость Дуа Липу подали в суд из-за собственной фотографии, которую она "без разрешения" опубликовала в социальной сети.


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/07/29/media/scarlett-johansson-disney-lawsuit/index.html
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