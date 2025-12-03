Сколько денег нужно звезде украинского кино: актер Андрей Исаенко назвал свои расходы



















Украинский актер театра и кино, звезда сериалов "Женский врач", "Успеть до 30", лент "Киборги", "Поезд в 31 декабря" и многих других Андрей Исаенко рассказал, сколько его семье нужно зарабатывать для комфортной жизни в Киеве.

Актер Андрей Исаенко. Фото: из открытых источников

В интервью радио "Люкс ФМ" заслуженный артист Украины сказал, что минимально необходимая сумма для его семьи — 1500 долларов в месяц.

По словам Исаенко, на себя он ежедневно тратит около 500 гривен, а дочь учится в государственной школе на Березняках. Актер рассказал, что после начала полномасштабной войны его заработки существенно снизились. Лишь недавно он вернулся к уровню доходов, который был до начала полномасштабного российского вторжения.

"Сейчас минимум 1500 долларов минимум на всех. Для комфортной жизни в Киеве, обеспечения ребенку всех кружков и себе жизни где-то так", — сказал актер.

Тем не менее, звезда кино признался, что стремится формировать для своей семьи финансовую подушку безопасности. Говорит, что чувство стабильности придает ему покой. А для увеличения доходов Исаенко рассуждает о начале собственного дела.

Актер поделился, что думает об инвестициях в свой бизнес, сейчас рассматривает несколько перспективных, по его мнению, направлений. Но подробности пока не рассказывает.

По словам актера, он тоже работает над новыми проектами и хочет развиваться не только как актер, но и как предприниматель.

