Скільки грошей потрібно зірці українського кіно: актор Андрій Ісаєнко назвав свої витрати



















Український актор театру та кіно, зірка серіалів "Жіночий лікар", "Встигнути до 30", стрічок "Кіборги", "Потяг у 31 грудня" та багатьох інших Андрій Ісаєнко розповів, скільки його родині потрібно заробляти для комфортного життя у Києві.

Актор Андрій Ісаєнко. Фото: з відкритих джерел

В інтерв’ю радіо "Люкс ФМ" заслужений артист України сказав, що мінімально необхідна сума для його сім’ї — 1500 доларів на місяць.

За словами Ісаєнка, на себе він щодня витрачає близько 500 гривень, а донька навчається у державній школі на Березняках. Актор розповів, що після початку повномасштабної війни його заробітки суттєво зменшились. Лише нещодавно він повернувся до рівня доходів, який був до початку повномасштабного російського вторгнення.

"Зараз мінімум 1500 доларів мінімум на всіх. Для комфортного життя у Києві, забезпечення дитині всіх гуртків і собі життя, десь так", — сказав актор.

Тим не менш, зірка кіно зізнався, що прагне формувати для своєї родини фінансову подушку безпеки. Каже, що відчуття стабільності додає йому спокою. А для збільшення доходів Ісаєнко міркує над започаткуванням власної справи.

Актор поділився, що думає про інвестиції у свій бізнес, зараз розглядає кілька перспективних, на його думку, напрямків. Але подробиць поки не розповідає.

За словами актора, він також працює над новими проектами й хоче розвиватися не тільки як актор, а й як підприємець.

