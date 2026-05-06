Сколько зарабатывают украинские актеры: режиссер назвал гонорары за день съемок

Известный режиссер и продюсер Алексей Комаровский раскрыл, сколько сегодня могут зарабатывать актеры в украинском кино. По его словам, для исполнителей главных ролей зарплаты за один день съемок могут стартовать от 10 тысяч гривен.

Алексей Комаровский в интервью Ксения Щербач рассказал, сколько платят украинским актерам в кино за день работы.

"Я не буду говорить о конкретном фильме и конкретных именах. Я скажу в диапазоне. Это может быть от 10 тысяч гривен за смену до 40 тысяч гривен за съемочный день. Мы говорим сейчас не об "эпизодиках" и не об актерах массовых сцен", — сказал Комаровский.

Режиссер отметил, что речь идет об исполнителях главных ролей и актерах второго плана. Кроме того, по словам Комаровского, на украинском рынке есть также ограниченный круг звезд, чей гонорар может достигать 2 тысяч долларов в день. Однако он удержался назвать конкретные имена украинских актеров, указав, что это единичные случаи.

Заметим, что ранее актриса Лилия Ребрик заявляла, что заработков в театре часто не хватает на базовые нужды. По ее словам, актеры вынуждены искать дополнительные возможности, в том числе в кино или на телевидении.

"Я не представляю, как прожить на театральную зарплату. Это очень малые деньги. Неоправданно малые. Надо развиваться, надо искать себя где-нибудь", – сказала Ребрик.

По ее словам, из-за этого многие театральные актеры вынуждены совмещать сцену со съемками в кино или сериалах, чтобы обеспечить стабильный доход.

