Скільки заробляють українські актори: режисер назвав гонорари за день зйомок
Скільки заробляють українські актори: режисер назвав гонорари за день зйомок

Олексій Комаровський розкрив зарплати українських акторів у кіно. Скільки платять за знімальний день.

6 травня 2026, 10:35
Автор:
Slava Kot

Відомий режисер і продюсер Олексій Комаровський розкрив, скільки сьогодні можуть заробляти актори в українському кіно. За його словами, для виконавців головних ролей зарплати за один день зйомок можуть стартувати від 10 тисяч гривень.

Олексій Комаровський. Фото з відкритих джерел

Олексій Комаровський в інтерв’ю Ксенія Щербач розповів скільки платять українським акторам у кіно за день роботи.

"Я не буду говорити про конкретний фільм і конкретні імена. Я скажу в діапазоні. Це може бути від 10 тисяч гривень за зміну до 40 тисяч гривень за знімальний день. Ми говоримо зараз не про "епізодиків" і не про акторів масових сцен", — сказав Комаровський.

Режисер зауважив, що йдеться про виконавців головних ролей і акторів другого плану. Крім того, за словами Комаровського, на українському ринку є також обмежене коло зірок, чий гонорар може сягати до 2 тисяч доларів за день. Однак він утримався назвати конкретні імена українських акторів вказавши, що це поодинокі випадки.

Зауважимо, що раніше акторка Лілія Ребрик заявляла, що заробітків у театрі часто не вистачає на базові потреби. За її словами, актори змушені шукати додаткові можливості, зокрема в кіно чи на телебаченні.

"Я не уявляю, як прожити на театральну зарплату. Це дуже малі гроші. Невиправдано малі. Треба розвиватися, треба шукати себе десь", – сказала Ребрик.

За її словами, через це багато театральних акторів змушені поєднувати сцену зі зйомками у кіно чи серіалах, щоб забезпечити стабільний дохід.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=JW7K6kyRAt0
