Скільки заробляють українські актори: режисер назвав гонорари за день зйомок

Slava Kot
Відомий режисер і продюсер Олексій Комаровський розкрив, скільки сьогодні можуть заробляти актори в українському кіно. За його словами, для виконавців головних ролей зарплати за один день зйомок можуть стартувати від 10 тисяч гривень.
Олексій Комаровський в інтерв'ю Ксенія Щербач розповів скільки платять українським акторам у кіно за день роботи.
Режисер зауважив, що йдеться про виконавців головних ролей і акторів другого плану. Крім того, за словами Комаровського, на українському ринку є також обмежене коло зірок, чий гонорар може сягати до 2 тисяч доларів за день. Однак він утримався назвати конкретні імена українських акторів вказавши, що це поодинокі випадки.
Зауважимо, що раніше акторка Лілія Ребрик заявляла, що заробітків у театрі часто не вистачає на базові потреби. За її словами, актори змушені шукати додаткові можливості, зокрема в кіно чи на телебаченні.
За її словами, через це багато театральних акторів змушені поєднувати сцену зі зйомками у кіно чи серіалах, щоб забезпечити стабільний дохід.
