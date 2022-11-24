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Скончался от рака известный актер из сериала "Игра престолов" (ФОТО)

Последние годы актер боролся с серьезной болезнью, однако он не унывал и старался проживать каждый день как последний.

сегодня, 04:25
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Автор:

Анна Нестерова

В возрасте 75 лет скончался актер и гитарист популярной группы Dr. Feelgood Вилко Джонсон, который многим из нас известен по роли угрюмого и мрачного палача Илина Пейна в культовом сериале "Игра престолов". Как сообщается, в последние годы Вилко боролся с раком оджелудочной железы. 

Скончался от рака известный актер из сериала "Игра престолов" (ФОТО)

Game of Thrones/Фото из открытых источников

В 1971 году артист с двумя друзьями основал музыкальный коллектив под названием Dr. Feelgood. Данная группа стала практически "иконой" британского паб-рока. Джонсон в коллективе выступал в качестве гитариста и солиста, но , не смотря на это, спустя несколько лет, он ушел из группы и основал несколько других музыкальных проектов.

Скончался от рака известный актер из сериала ”Игра престолов” (ФОТО) - фото 2

Артист получил широкую известность после роли придворного палача Илина Пейна в мегапопулярном сериале "Игра престолов", который вышел на экраны в 2011 году и практически сразу же стал мировым хитом. Именно герой Вилко — Илин отрубил голову Неду Старку в первом сезоне сериала.

В 2013 году у Джонсона обнаружили рак поджелудочной железы, однако артист не унывал и боролся со страшным диагнозом. Он предпочитал не думать о плохом и вел активный образ жизни: посещал светские мероприятия, танцевал на вечеринках, встречался с друзьями и фанатами.

К сожалению, жизнь Илина оборвалась на 75-м году жизни. На данный момент официальная причина смерти актера оглашена не была. Стоит отметить, что умер актер еще 21 ноября, однако официальные представители звезды сообщили о его кончине через несколько дней, опубликовав соответствующее сообщение в Twitter.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Наоми Кэмпбелл впервые показала свою дочь. Наоми тщательно скрывает всю информацию о своей единственной наследнице. Мировой общественности даже не известно имя ребенка.


Скончался от рака известный актер из сериала ”Игра престолов” (ФОТО) - фото 3



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