Наоми Кэмпбелл впервые показала свою дочь (ФОТО)

Всемирно известная супермодель, актриса и певица Наоми Кэмпбелл впервые решила открыто выйти "в люди" со своей дочерью, которая появилась на свет в мае 2021 года.

Наоми Кэмпбелл/ Фото из открытых источников

Звезда тщательно скрывает всю информацию о своей наследнице. Так, на данный момент, широкой общественности не известно как зовут дочь супермодели и кто ее отец. По всей видимости, уставшая от постоянного преследования со стороны папарацци Наоми решила категорически не впускать в жизнь дочери посторонних.

Однако на этот раз Наоми и ее дочь все же попали в объектив фотографов во время прогулки по Гайд-парку в столице Великобритании. Стоит отметить, что лицо ребенка было заретушировано. Скорее всего, папарацци испугались многомиллионных исков со стороны супермодели и не рискнули опубликовать снимки ее дочери с открытым лицом.

Так, для неспешной прогулки 52-летняя Наоми выбрала леггинсы, темный свитер и яркое фиолетовое пальто. Свой образ звезда дополнила черными ботфортами на низкой подошве, солнцезащитные очками и черной шапкой от известного мирового бренда.

Наследница супермодели, которая большую часть времени сидела в прогулочной коляске, была одета в белые ботинки, сиреневый комбинезон и шапку с помпоном.





Напомним, что ранее Кэмпбелл опубликовала на своей странице в Instagram снимки с отпуска, который она провела с подросшей дочерью и своими близкими друзьями. Однако все фотографии были сделаны со спины и лицо девочки тогда так никто и не увидел.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Тайсон и Холифилд выпустили конфеты с каннабисом в форме надкусанного уха. Жевательные конфеты Holy Ears содержат по 25 мг каннабиса на штуку и выпускаются в трех вкусах.

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