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Слишком сексуально: фитоняшка поразила откровенным фото

Недавно Катя, опубликовала откровенное фото в крошечном черном купальнике и на каблуках среди паркинга

сегодня, 23:29
Автор:

Ольга Чародий

Тренер Катя Эис Генри взбудоражила сеть обольстительным кадром в крошечном купальнике. Кажется, так эффектно физические нагрузки не рекламировал еще никто.

Слишком сексуально: фитоняшка поразила откровенным фото

Катя Элис Генри (фото из открытых источников)

26-летняя американская фитнес-модель Катя Элис Генри давно превратила свой профиль в Инстаграми не только в фотоальбом, но и в место работы. Здесь девушка публикует кадры из будней, а также вдохновляет работать над своим телом в спортзале. Поэтому неудивительно, что за этой красавицей следят более 8 млн человек.

Недавно Катя, опубликовала откровенное фото в крошечном черном купальнике и на каблуках среди паркинга. Загар и Шиммер подчеркнули ее роскошную фигуру, а также заставили комментаторов засыпать девушку комплиментами.

Как сообщали ранее девушка Джесси Банни из Германии потратила 23 тысячи евро, чтобы кардинально изменить свою внешность и стать похожей на куклу Барби. За 2 года блогерше удалось заметно преобразиться.
Слишком сексуально: фитоняшка поразила откровенным фото - фото 2
Издание The sun сообщает, что 20-летняя Джесии выросла в очень консервативной семье и родители постоянно ограничивали ее в своих желаниях быть более женственной и привлекательной. Ей запрещали носить яркую одежду, делать макияж и даже не разрешали играть куклами Барби, считая, что такие игрушки негативно влияют на развитие ребенка. Но когда девушке исполнилось 18 лет и ей удалось вырваться из чрезмерной родительской опеки, она поступила в университет и потратила 7 тысяч евро на то, чтобы увеличить себе грудь. По словам блогерши, она стала чувствовать себя более уверенно. Затем она снова увеличила грудь, сделала липосакцию, операцию на губах, подбородке и т. д. За 2 года девушка заметно преобразилась и стала похожей на куклу Барби.


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Источник: https://www.instagram.com/katyaelisehenry/
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