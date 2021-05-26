Слишком сексуально: фитоняшка поразила откровенным фото

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Ольга Чародий
Тренер Катя Эис Генри взбудоражила сеть
обольстительным кадром в крошечном купальнике. Кажется, так эффектно физические
нагрузки не рекламировал еще никто.
Катя Элис Генри (фото из открытых источников)
26-летняя американская фитнес-модель
Катя Элис Генри давно превратила свой профиль в Инстаграми не только в фотоальбом,
но и в место работы. Здесь девушка публикует кадры из будней, а также
вдохновляет работать над своим телом в спортзале. Поэтому неудивительно, что за
этой красавицей следят более 8 млн человек.
Недавно Катя, опубликовала откровенное фото в крошечном черном купальнике и на каблуках среди паркинга. Загар и Шиммер подчеркнули ее роскошную фигуру, а также заставили комментаторов засыпать девушку комплиментами.
Как сообщали ранее девушка Джесси Банни из Германии потратила 23 тысячи евро, чтобы кардинально изменить свою внешность и стать похожей на куклу Барби. За 2 года блогерше удалось заметно преобразиться.
Издание The sun сообщает, что 20-летняя Джесии выросла в очень консервативной семье и родители постоянно ограничивали ее в своих желаниях быть более женственной и привлекательной. Ей запрещали носить яркую одежду, делать макияж и даже не разрешали играть куклами Барби, считая, что такие игрушки негативно влияют на развитие ребенка. Но когда девушке исполнилось 18 лет и ей удалось вырваться из чрезмерной родительской опеки, она поступила в университет и потратила 7 тысяч евро на то, чтобы увеличить себе грудь. По словам блогерши, она стала чувствовать себя более уверенно. Затем она снова увеличила грудь, сделала липосакцию, операцию на губах, подбородке и т. д. За 2 года девушка заметно преобразилась и стала похожей на куклу Барби.
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