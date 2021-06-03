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Смотрите, как выглядит новая пассия Брэда Питта

36-летняя Андра Дэй была номинирована на Оскар за лучшую женскую роль

сегодня, 06:18
Автор:

Ольга Чародий

Личная жизнь актера Брэда Питта налаживается, и он открыт для нового романа. Актера заподозрили в отношениях с номинантом на Оскар 2021 — 36-летней актрисой и певицей Андрей Дэй.

Смотрите, как выглядит новая пассия Брэда Питта

Брэд Питт (фото из открытых источников)

Инсайдеры сообщают, что знаменитость определенное время уже интересуется актрисой. Церемония награждения Оскар-2021 помогла им сблизиться, пара обменялась номерами телефонов, пишет dailymail.

Андра Дэй, как пишут СМИ, уже  некоторое время нравится известному актеру.  Они флиртовали за кулисами Оскара и обменялись телефонами. Это могли быть просто профессиональные отношения, но некоторые друзья Брэда говорили о том, что они будут отличной парой, пишет издание. 36-летняя Андра Дэй была номинирована на Оскар за лучшую женскую роль в фильме "Соединенные Штаты против Билли Холидей". Дей прекрасно сыграла культовую американскую джазовую певицу, однако заветную статуэтку не получила.

Как сообщали ранее Брэд Питт сам того не ожидая стал звездой "Оскара", церемония которого состоялась 25 апреля. На светское мероприятие Брэд Питт пришел с новой прической, вызвав бурную реакцию поклонников.

В сети продолжают обсуждать новый имидж 57-летнего голливудского актера, который появился на "Оскаре" не просто как гость, он стал одной из знаменитостей, вручавших престижную кинонаграду. Статуэтку от Брэда Питта получила актриса Юн Е-Чжон, одержавшая победу в номинации "Лучшая женская роль второго плана". По этому случаю, актер надел черный классический смокинг, белую рубашку и бабочку, а свой образ дополнил новой прической, убрав волосы в небольшой хвостик и выпустив пару прядей. Стилисты также осветлили волосы знаменитости, придав им более яркий оттенок.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-9632917/Brad-Pitt-Andra-Day-radar-two-flirting-backstage-Oscars.html
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