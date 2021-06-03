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Соблазнительная Деми Роуз показала роскошный бюст

Девушку привыкли сравнивать с Селеной Гомес и Ким Кардашян

сегодня, 05:33
Автор:

Ольга Чародий

25-летняя британская фотомодель и блогер Деми Роуз активно ведет свой профиль в социальной сети Инстаграм, где у  нее более 16 миллионов подписчиков. Хотя красавица и отличается от своих обычных коллег-моделей, но регулярно получает комплименты касательно своей роскошной фигуры.

Соблазнительная Деми Роуз показала роскошный бюст

Деми Роуз (фото из открытых источников)

Соблазнительная Деми Роуз показала роскошный бюст - фото 2

К тому же, девушку привыкли сравнивать с Селеной Гомес и Ким Кардашян. А пикантные кадры на странице Деми лишь дополняют ее профиль.

Соблазнительная Деми Роуз показала роскошный бюст - фото 3

Это подтверждают и свежие фото, на которых модель позирует без бюстгальтера, а также в роскошном платье с корсетом. Кажется, у девушки совсем нет комплексов относительно своих аппетитных форм и ангельской красоты.


Соблазнительная Деми Роуз показала роскошный бюст - фото 4

Как сообщали ранее популярная модель и бывшая порноактриса Лана Роудс восхитила поклонников новыми фото в очень откровенном платье. 24-летняя американская модель и бывшая звезда фильмов с рейтингом 18+ Лана Роудс сейчас активно работает над своей страницей в социальной сети Инстаграм. Там за Амар Мепл (настоящее имя Ланы) следят почти 15 миллионов поклонников. Это неудивительно, ведь даже при довольно короткой карьере в индустрии фильмов для взрослых она успела собрать собственную фан-базу. Сейчас девушка регулярно радует своих фолловеров пикантными фото.  

Подтверждением тому являются свежие кадры с вечеринки, для которой Лана выбрала черное крошечное платье с эффектными вырезами. На одном из снимков модели даже пришлось скрыть грудь смайликом.

Напомним, известная фитоняшка Николь Дентодриа взбудоражила пользователей интернета своими фотографиями. Модель сфотографировалась полностью обнаженной.  Таким образом популярная датская фитнес-модель Николь Дентодриа произвела настоящий фурор в Instagram. Девушка порадовала почти 10-тысячную армию поклонников очередными откровенными снимками. 


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Источник: https://www.instagram.com/demirose/
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