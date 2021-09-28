Софи Эллис-Бекстор поразила откровением о ее изнасиловании в 17 лет

Известная певица в своих новых мемуарах "Spinning Plates" вспомнила, как потеряла девственность в квартире 29-летнего гитариста. По ее словам, она умоляла, что не хочет этого, но ее слова не имели никакого значения. Об этом сообщает BBC News.

Софи Эллис-Бекстор, фото с открытых источников

"Он занимался со мной сексом, и мне было так стыдно. Именно так я потеряла девственность и чувствовала себя глупой и грязной, но также неуверенной в своих чувствах, потому что у меня не было другого опыта, с которым можно было бы сравнить", — сказала певица.

Певица, которой сейчас 42 года, говорит, что она была сбита с толку после инцидента, поскольку общественное восприятие изнасилования в 1990-х годах "не было связано с согласием", а скорее "что-то, что вы ассоциировали с агрессией".



"Но никто не прижимал меня и не кричал, чтобы заставить меня подчиниться", — говорит она.

Согласно Rape Crisis England and Wales, это восприятие все еще сохраняется — многие жертвы считают, что у них нет дела, если нет физических признаков борьбы или нападения. Благотворительная организация заявляет, что "есть много причин, по которым кто-то не может кричать или сопротивляться". В новых мемуарах "Spinning Plates" сказано, что "тишина и неподвижность могут указывать на отсутствие этих важнейших элементов свободы и возможностей".

Как мать пятерых сыновей, Эллис-Бекстор говорит, что она постаралась познакомить их с концепцией согласия, чтобы воспитать внимательных, добрых людей, которые могут принимать во внимание чувства других людей.

Как ранее информировал портал "Комментарии", голливудского актера судили на изнасилование: какое наказание он получил.

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