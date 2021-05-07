Солист «Иванушек» рассказал о романе с Тиной Кароль

Солист "Иванушек" Кирилл Туриченко признался в продолжительных отношениях с Тиной Кароль, которая недавно рассказала о самом главном в своей жизни.



Кирилл Туриченко (фото из открытых источников)

"Я могу со своей стороны рассказать, как это было. Мы познакомились, когда ей было 16 лет, а мне — 18. Это был фестиваль „Черноморские игры“ в Каховке. Она тогда была пышечкой, очень симпатичной и талантливой девочкой", — поделился Туриченко на передаче в YouTube-шоу "Алена, блин!".

Дальше, по его словам, они переписывались и перезванивались.

В 2006 году на отборе конкурса "Евровидение" Кароль и Туриченко жили в одном доме — это вновь пробудило чувства.

"Она тогда занимает первое место, а я занимаю второе. Она едет в Грецию, а остаюсь в Киеве. Она выступила на „Евровидении“, у нас продолжаются отношения, но она меня скрывает. Мы встречаемся тайно, живем в однушечке, когда все уезжают. Потом я узнаю о других ее отношениях", — сказал Туриченко.

Напомним, Тина Кароль всегда выбирает для публичных выходов эффектные и роскошные наряды, которые удачно подчеркивают ее фигуру. Недавно она поразила всех новым образом в платье за 1350 долларов. На фан-странице Тины Кароль в Instagram появились фотографии, на которых она позирует в ярко-голубом платье длины миды с провокационными прозрачными вставками под грудью и на бедрах. Известно, что в таком наряде она появилась в одном из выпусков новой развлекательной программы "Липсинк Батл", где является ведущей. Наряд с откровенным декольте, который Тина приобрела за 1350 долларов (более 37 тысяч гривен) от грузинского модельера Дэвида Комы, облегал фигуру и выгодно подчеркивал ее достоинства. Свой образ украинская исполнительница дополнила блестящими туфлями серого цвета на каблуке от бренда Kachorovska, с которым выпустила коллекцию весенней обуви, а также французской косой и эффектным макияжем, сделав акцент на глазах.

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