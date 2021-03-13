Новый «Холостяк» обменялся кольцами с участницей шоу

В этом месяце в Украине стартовал новый сезон "Холостяка", главным героем которого стал Михаил Заливако. За сердце бизнесмена будут бороться 29 красоток. Но на первое свидание мужчина пригласил девушку, которая запомнилась ему больше всего на вечеринке, более того, он сделал для нее кольцо.

Михаил Заливако / фото: СТБ

Первое индивидуальное свидание на романтическом проекте было у Юлии, которая пришла на главную вечеринку в костюме Зайки. Именно для нее Михаил решил сделать необычный и романтический подарок.

"Юля впечатлила меня своей смелостью и простотой, потому что все девушки старались как-то максимально показать свою красоту, выигрышные какие-то стороны, а она придумала что-то интересное, не побоялась выглядеть нелепо", — отметил холостяк.

Михаил сначала пошел с Юлией на шопинг, где они вместе выбрали ей красивое платье и туфли, а потом отправились на свидание, на котором делали друг для друга кольца. Девушка сделала на кольце для главного героя надпись "зайка", а он для нее — "похрустим".

Холостяк признался, что общение с Юлией было очень легким и непринужденным, поэтому он на свидании вручил ей первую розу.

Отметим, что в новом сезоне главный герой на первой вечеринке решил оставить всех девочек, поселив их в два дома. И девушки не знали о том, что существует еще один "лагерь" участниц.

Напомним, что ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник рассказал о сексе на проекте.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что участницу "Холостяка-11" Надин Медведчук раскритиковали в сети за то, что она пришла на проект не за любовью, а за пиаром, потому что это не первое шоу, в котором девушка принимает участие.

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