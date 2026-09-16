«Спасти не удалось»: Оля Полякова в слезах рассказала о гибели своего любимца

В семье известной украинской исполнительницы Оли Поляковой произошло большое горе, связанное с потерей маленького четырехлапого друга. Домашний любимец артистки — миниатюрный померанский шпиц, по имени Мими, погиб после нападения агрессивной стаи.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Драматическими подробностями инцидента, произошедшего на территории частного сектора, где живет звезда, Оля Полякова поделилась в своих социальных сетях.

"Мими вышла погулять во дворе , как всегда , но не вернулась вовремя, — едва сдерживая рыдания, рассказала артистка в своих коротких видеообращениях в Instagram. Описывая страшный момент воссоединения с любимцем, певица сквозь слезы добавила: – Она нашлась только на следующий день, вся искусана другими собаками. К сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и спасти наше животное не удалось".

Переживая личную боль, исполнительница решила привлечь внимание общественности к глобальной проблеме контроля беспризорных животных в Украине. Полякова уверена, что бездействие в этом вопросе ставит под угрозу безопасность как других домашних питомцев, так и людей.

" Люди, стерилизуйте беспризорных животных, чтобы их было меньше " , — эмоционально призвала звезда свою многомиллионную аудиторию.

Пока это единственный гуманный способ сделать так, чтобы бродячие животные больше не сбивались в опасные стаи и не набрасывались на других животных или людей на улицах.

Поклонники и коллеги по шоу-бизнесу активно выражают слова соболезнования Оле Поляковой и ее детям, для которых шпиц Мими был всеобщим любимцем и источником радости на протяжении многих лет.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в конце августа популярная украинская певица Оля Полякова вместе со своей старшей дочерью Марией попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие на пути в Одессу, в результате которого девушка получила травмы лица, а на месте аварии возник конфликт с неизвестным мужчиной.