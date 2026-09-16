«Спасти не удалось»: Оля Полякова в слезах рассказала о гибели своего любимца

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Недилько Ксения
В семье известной украинской исполнительницы Оли Поляковой произошло большое горе, связанное с потерей маленького четырехлапого друга. Домашний любимец артистки — миниатюрный померанский шпиц, по имени Мими, погиб после нападения агрессивной стаи.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Драматическими подробностями инцидента, произошедшего на территории частного сектора, где живет звезда, Оля Полякова поделилась в своих социальных сетях.
Переживая личную боль, исполнительница решила привлечь внимание общественности к глобальной проблеме контроля беспризорных животных в Украине. Полякова уверена, что бездействие в этом вопросе ставит под угрозу безопасность как других домашних питомцев, так и людей.
Пока это единственный гуманный способ сделать так, чтобы бродячие животные больше не сбивались в опасные стаи и не набрасывались на других животных или людей на улицах.
Поклонники и коллеги по шоу-бизнесу активно выражают слова соболезнования Оле Поляковой и ее детям, для которых шпиц Мими был всеобщим любимцем и источником радости на протяжении многих лет.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в конце августа популярная украинская певица Оля Полякова вместе со своей старшей дочерью Марией попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие на пути в Одессу, в результате которого девушка получила травмы лица, а на месте аварии возник конфликт с неизвестным мужчиной.