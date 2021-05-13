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Стало известно, как выглядит вилла Лободы в Гореничах

Основной особняк разделен на два крыла

сегодня, 01:37
Автор:

Ольга Чародий








Поп-артистка Светлана Лобода часто проводит свое время на своей вилле в селе Гореничи в 30 километрах от Киева. Как сообщает "Страна", сначала артистка арендовала этот особняк, а потом выкупила.

Стало известно, как выглядит вилла Лободы в Гореничах

Светлана Лобода (фото из открытых источников)

Дизайн дома выполнен в итальянском стиле, но не все желающие могут насладиться красивой архитектурой дома. Вила спрятана от посторонних глаз высоким забором. Улицы поселка загорожены шлагбаумами — проехать могут только владельцы или приглашенные гости.

Основной особняк разделен на два крыла.  За домом расположены беседка для отдыха, сад и бассейн. Дом 430 квадратных метров и 14 соток земли оформлены на маму Лободы Наталью Васильевну. Четыре года назад сделка была оформлена как подарок.

Сегодня, на сайтах по продаже недвижимости есть объявления, где землю и дома подобного метража продают за 10−12 миллионов гривен. В этом особняке несколько лет назад российские журналисты снимали передачу о Лободе. Певица рассказывала о своей жизни и демонстрировала комнаты. 

Как сообщали ранее артистка не перестает приятно удивлять своих фанатов. На своей странице в социальных сетях она регулярно выкладывает свежие фотографии, на которых позирует в невероятных и эффектных нарядах. Этот раз тоже не стал исключением: Светлана опубликовала снимок, на котором продемонстрировала свой новый имидж. 

На фото певица позирует в гольфе молочного цвета, дополнив образ массивным поясом. Наряд получился довольно смелым, но в то же время очень нежным. Как считаете? Поклонники моментально отреагировали на новый имидж своего кумира. В комментариях они написали множество комплиментов, вот несколько из них.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=a8BSeCdeS4U
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