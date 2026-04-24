Главная Новости Звезды шоубизнес СТБ объявил имя главного героя 15-го сезона шоу «Холостяк»
СТБ объявил имя главного героя 15-го сезона шоу «Холостяк»

Рекордсмен и бизнесмен: Вячеслав Кравцов будет искать свою избранницу в новом сезоне романтического реалити

24 апреля 2026, 17:19
Осенью 2026 телеканал СТБ презентует юбилейный, 15-й сезон романтического проекта "Холостяк", главным героем которого стал знаковый для украинского спорта атлет — Вячеслав Кравцов. Многолетний капитан национальной сборной Украины по баскетболу и экс-игрок NBA решил начать новый этап в своей жизни вне игровой площадки.

Вячеслав Кравцов

Вячеслав Кравцов – фигура легендарная для отечественного баскетбола. Его карьера охватывает более двух десятилетий, в течение которых он выступал за топ-клубы Европы, Азии и США, в частности, защищал цвета "Detroit Pistons" и "Phoenix Suns" в сильнейшей лиге мира. В составе сборной Украины Слава является абсолютным рекордсменом по количеству сыгранных матчей, подборов и набранных очков.

Кроме спортивных достижений, 38-летний одессит успешно реализовал себя в предпринимательстве, развивая свой морской логистический бизнес. Несмотря на статус успешного профессионала, Вячеслав больше всего ценит семейные ценности. У него есть опыт развода, но остается образцовым отцом для своей 5-летней дочери, ради которой готов на любые забавные эксперименты, включая детский мейкап.

"Уже более 10 лет возглавляет национальную сборную Украины по баскетболу и является рекордсменом... но уже более избирательно подходит к контрактам и строит жизнь вне большого спорта", — отмечают авторы материала на STB.UA. На проект он идет за искренними отношениями и стабильностью.

Телеканал уже открыл прием анкет для девушек, мечтающих завоевать сердце титулованного чемпиона с ростом 212 см и доброй душой.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что популярный украинский актер и участник последнего сезона реалити-шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк рассказал своим подписчикам о неприятном инциденте, который произошел с ним во время пасхальных праздников. Артист вместе с компанией попал в ДТП, возвращаясь от родителей.



